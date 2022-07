وسط تضاعف إصابات كورونا 3 مرات.. الصحة العالمية تحذر من خريف وشتاء “صعبين”

تضاعف عدد إصابات فيروس كورونا في أنحاء أوربا بواقع 3 مرات خلال الأسابيع الستة الماضية، ما يشير إلى “تحد كبير” يواجه نظام الرعاية الصحية في القارة لبقية العام، وفقا للمكاتب الأوربية لمنظمة الصحة العالمية.

وحذّر المكتب الأوربي لمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من خريف وشتاء “صعبين” وسط انتشار موجة صيفية من الإصابات بكوفيد-19 وانخفاض عمليات مراقبة المرض في الدول الأعضاء.

ورافق التحذير دعوة من المنظمة إلى البلدان لـ”معالجة الثغرات فورا في مراقبة الجائحة وتتبعها والاستجابة لها لتجنب وفيات واضطرابات شديدة”.

وقال هانز كلوغه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوربا في بيان “في هذا الوقت من العام الماضي، تحدثت إليكم عن موجة جديدة من كوفيد-19 تجتاح المنطقة، تقودها المتحوّرة دلتا وسط رفع القيود وزيادة الاختلاط الاجتماعي”.

وأضاف “من الواضح الآن أننا في وضع مماثل للصيف الماضي، لكن هذه المرة موجة كوفيد-19 المستمرة مدفوعة بسلالات فرعية من المتحوّرة أوميكرون”.

Europe must act now or risk tougher COVID measures later.

With nearly 3 million new #COVID19 cases reported in the European Region last week, @hans_kluge urges to "stabilize the pandemic" to avoid overwhelming health systems in an interview with @Reuters pic.twitter.com/2rC592Iu59

— WHO/Europe (@WHO_Europe) July 19, 2022