وسط تضاعف إصابات كورونا 3 مرات.. الصحة العالمية تحذر من خريف وشتاء “صعبين”

تضاعف عدد إصابات فيروس كورونا في أنحاء أوربا بواقع 3 مرات خلال الأسابيع الستة الماضية، ما يشير إلى “تحد كبير” يواجه نظام الرعاية الصحية في القارة لبقية العام، وفقا للمكاتب الأوربية لمنظمة الصحة العالمية.

وحذّر المكتب الأوربي لمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من خريف وشتاء “صعبين” وسط انتشار موجة صيفية من الإصابات بكوفيد-19 وانخفاض عمليات مراقبة المرض في الدول الأعضاء.

ورافق التحذير دعوة من المنظمة إلى البلدان لـ”معالجة الثغرات فورا في مراقبة الجائحة وتتبعها والاستجابة لها لتجنب وفيات واضطرابات شديدة”.

وقال هانز كلوغه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوربا في بيان “في هذا الوقت من العام الماضي، تحدثت إليكم عن موجة جديدة من كوفيد-19 تجتاح المنطقة، تقودها المتحوّرة دلتا وسط رفع القيود وزيادة الاختلاط الاجتماعي”.

وأضاف “من الواضح الآن أننا في وضع مماثل للصيف الماضي، لكن هذه المرة موجة كوفيد-19 المستمرة مدفوعة بسلالات فرعية من المتحوّرة أوميكرون”.

Europe must act now or risk tougher COVID measures later. With nearly 3 million new #COVID19 cases reported in the European Region last week, @hans_kluge urges to "stabilize the pandemic" to avoid overwhelming health systems in an interview with @Reuters pic.twitter.com/2rC592Iu59 — WHO/Europe (@WHO_Europe) July 19, 2022

وأوضح البيان أن الارتفاع السريع في الإصابات مصحوبا بـ”انخفاض مراقبة الفيروس” يدفع المنظمة إلى “توقع خريف وشتاء صعبين في المنطقة الأوربية”.

وطالبت منظمة الصحة بإطلاق استراتيجية كوفيد-19 لفصلي الخريف والشتاء “بهدف المساعدة في الاستعداد لموجات العدوى المقبلة”.

وتنص الاستراتيجية على زيادة نسبة التلقيح بين السكان وإعطاء جرعة معززة ثانية للأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة ولمجموعات محددة معرضة للخطر، بالإضافة إلى استخدام الكمامات في الأماكن المغلقة وفي وسائل النقل العام.

وأوضح كلوغه “إذا انتظرنا حتى الخريف للعمل سيكون الأوان قد فات”.

وقال “إذا تحركت السلطات الصحية الآن، فإنه يمكنها المساعدة في تقليل الاضطرابات المتوقعة في المجتمع، بما في ذلك غياب العاملين في خدمات الرعاية الصحة وزيادة الأعباء على الأنظمة الصحية وتعثر الأعمال التجارية وفوضى السفر”.

وأشار كلوغه إلى تسجيل 3 ملايين حالة جديدة، الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه أضاف أن حالات دخول الرعاية المركزة لا تزال منخفضة نسبيا.

وقال إنه يشعر بالقلق من أنه مع عودة الناس من الإجازات الصيفية وإعادة فتح المدارس وبدء التجمعات في الأماكن المغلقة بسبب درجات الحرارة المنخفضة، فإنه من الممكن ارتفاع عدد الإصابات بشكل أكبر.

وذكر أنه من أجل الاستعداد، تحتاج الدول إلى إحياء حملات التطعيم، وفرض ارتداء الكمامات وتعزيز القدرات المختبرية وإعطاء الأولوية لتتبع المخالطين وتعزيز ممارسات مكافحة العدوى في جميع مرافق الرعاية الصحية.