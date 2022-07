منظمة الصحة تعلن أول تفشٍّ لفيروس ماربورغ السريع العدوى في دولة أفريقية.. هذه أعراضه

أعلنت دولة غانا الواقعة بغرب أفريقيا أول ظهور لمرض فيروس “ماربورغ” في البلاد، بعدما أكد مختبر تابع لمنظمة الصحة العالمية هذه النتائج، وفقًا للموقع الرسمي للمنظمة.

وتلقى معهد باستير في داكار بالسنغال عينات من مريضين متوفين وغير مرتبطين من منطقة أشانتي الجنوبية في غانا، ظهرت عليهما أعراض تشمل الإسهال والحمى والغثيان والقيء، وأيّد المختبر النتائج التي توصل إليها معهد نوغوتشي التذكاري للأبحاث الطبية وأوضح فيها أن مرضهما كان بسبب فيروس ماربورغ.

وكانت إحدى الحالتين لرجل عمره 26 عامًا دخل المستشفى في 26 يونيو/ حزيران 2022 وتوفي في اليوم التالي، وكانت الأخرى لرجل عمره 51 عامًا، قدم إلى المستشفى في 28 يونيو/ حزيران وتوفي في نفس اليوم.

#Ghana 🇬🇭 anounces country’s 1rst outbreak of Marburg virus disease, after a @WHO Collaborating Centre lab confirms earlier results. WHO is supporting Ghana by deploying experts, providing PPEs, bolstering disease surveillance, working w. communities ➡️ https://t.co/9PfRkyCW7i

— WHO African Region (@WHOAFRO) July 17, 2022