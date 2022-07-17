بينها التوت والرمان.. عليك بـ6 فواكه ذهبية لصحة قلبك

وجدت دراسة رصدية أجريت عام 2020 أن تناول نظام غذائي غني بالفاكهة والخضروات لمدة 8 أسابيع فقط، يحسّن علامات الدم التي تقيِّم إجهاد القلب والأضرار، وأكدت أن الفاكهة وحدها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وأجرى باحثون في الصين دراسة على أكثر من نصف مليون بالغ لمدة تزيد على 7 سنوات، ووجدوا أن مَن يتناولون حصة واحدة على الأقل من الفاكهة يوميًّا لديهم خطر أقل بنسبة 40% من الموت المرتبط بالقلب مقارنة بمَن يأكلون القليل من الفاكهة أو لا يأكلونها على الإطلاق.

ويوصي خبراء الصحة باتخاذ التدابير الغذائية للحفاظ على صحة القلب، من خلال الأكل الصحيح، وتمتلئ الفاكهة بالعناصر الغذائية الحيوية التي يحتاجها الجسم.

وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية بتناول ما بين كوب ونصف إلى كوبين ونصف من الفاكهة كل يوم، ويُعد تناول هذه الحصة اليومية من الفاكهة أمرًا ضروريًّا لمواجهة القلق بشأن صحة القلب.

وفي حين أن أي فاكهة أفضل للقلب من عدم تناولها، فإن بعضها أفضل من الباقي، وفقًا لخبراء التغذية.

الجريب فروت

الجريب فروت غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي يعمل مثبتًا لضغط الدم.

كما أنه مصدر جيد لمضادات الأكسدة والفلافونويد التي تساعد على تقليل الأكسدة والالتهابات، وكلاهما من الأسباب الأساسية لأمراض القلب.

التوت

التوت هو مصدر آخر غني بالعناصر الغذائية، ويساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ والالتهابات.

يحتوي التوت على الأنثوسيانين، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على الإجهاد التأكسدي إلى الحد الأدنى.

وفي حين أن جميع أنواع التوت تحتوي على مغذيات صحية للقلب، إلا أن كثيرًا من الأبحاث تشير إلى فعالية التوت الأزرق في مكافحة أمراض القلب.

وجدت دراسة أجرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية عام 2019 أن تناول كوب واحد فقط من التوت الأزرق يوميًّا لمدة 6 أشهر، يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15%.

الأفوكادو

يوفر الأفوكادو كمية جيدة من الدهون الأحادية المشبعة التي ترتبط غالبًا بمستوى صحي من الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه غني بالبوتاسيوم.

يمكن أن توفر حبة أفوكادو واحدة 974 ملليغرامًا من البوتاسيوم، وفقًا لمجلة (هيلث لاين) الصحية، وتحتوي نصف حبة أفوكادو فقط على أكثر من 6 غرامات من الألياف و12.6 غرامًا من الدهون غير المشبعة الصحية للقلب.

ووجدت دراسة أجريت على أكثر من 100 ألف شخص لأكثر من 30 عامًا، أن مَن تناولوا حصتين على الأقل من الأفوكادو أسبوعيًّا لديهم خطر أقل بنسبة 16% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 21% مقارنةً بمن لم يتناولوا ذلك مطلقًا.

البطيخ

يقلل البطيخ من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة في الجسم، وتحتوي الفاكهة الغنية بالعصارة على مادة السيترولين، وهو حمض أميني يساعد في دعم تمدد الأوعية الدموية، ويدعم ضغط الدم الصحي.

من العناصر الغذائية المهمة الأخرى التي يحتوي عليها البطيخ الليكوبين، وهو مضاد الأكسدة المسؤول عن اللون الأحمر في شريحة من البطيخ.

يربط الكثير من الناس الليكوبين بالطماطم، بينما يُعد البطيخ مصدرًا أفضل بكثير لمضادات الأكسدة القوية، ويحتوي كوب واحد ونصف من البطيخ على ما يتراوح من 9 إلى 13 ملليغرامًا من الليكوبين أي أكثر من 40% من تلك الموجودة في الطماطم.

أجرى باحثون فنلنديون دراسة على أكثر من 1000 رجل في منتصف العمر، ووجدوا أن مَن لديهم أعلى مستويات مِن الليكوبين في أجسامهم لديهم خطر أقل بنسبة 55% للإصابة بالسكتة الدماغية من الذين لديهم أدنى مستويات منه.

الرمان

يمنع الرمان الضرر الذي يلحق بجدران الشرايين ويحسّن تدفق الدم إلى القلب، ويُعتقد أيضًا أن الرمان فعال ضد تصلب الشرايين.

التفاح

توضح اختصاصية التغذية كاري غابرييل، لموقع (إيت ذيس) الأمريكي المتخصص في التغذية، أن التفاح طريقة سهلة للحفاظ على صحة قلبك لأنه غني بالألياف القابلة للذوبان تسمى البكتين.

وتضيف “يُعرف البكتين بمنع امتصاص الكوليسترول في أمعائك، كما أنه يشجع جسمك على استخدام الكوليسترول بدلًا من تخزينه”.

ووجدت إحدى الدراسات أنه مقابل كل زيادة بمقدار 25 غرامًا في الفاكهة البيضاء -مثل التفاح والكمثرى- يقل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 9%.

وتحتوي تفاحة واحدة متوسطة الحجم تزن 180 غرامًا على 4 غرامات من الألياف.