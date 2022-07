دراسة مبشّرة.. الأفيال قد تكون مفتاح علاج السرطان والسر في “حُرّاس الجينوم”

يقول علماء إن الأفيال تمتلك جيشًا من البروتينات المقاومة للأورام التي تدمر الخلايا الطافرة، مما يفسر سبب انخفاض احتمالية إصابتها بالمرض بأكثر من خمس مرات من البشر، وفق دراسة أبرزتها صحيفة (الإندبندت) البريطانية.

وبحسب هذه الدراسة، فإنه يمكن تسخير الجينات لإيجاد علاج لواحد من أكبر القتلة في العالم، وهو مرض السرطان.

ونقلت الصحيفة عن المؤلف المشارك في الدراسة البروفيسور فريتز فولراث من جامعة أكسفورد قوله إن هذه الدراسة المعقدة والمثيرة للفضول توضح مدى أهمية وجود الأفيال فضلًا عن حتمية دراستها بشكل أعمق.

وأشار البروفيسور فولراث إلى أنه على الرغم من أجسامها التي تزن أطنانًا وطول عمرها، تُظهر الأفيال مقاومة عالية للسرطان مع معدل وفيات أقل من 5%، مقارنة بما يصل إلى 25% بالنسبة للبشر.

وهذه الظاهرة حيّرت علماء الأحياء لعقود، إذ يجب أن تكون المخلوقات الكبيرة في خطر أكبر، حيث تستمر الخلايا في الانقسام طوال حياة الكائن الحي مما يحمل خطرًا أكبر في إنتاج الأورام.

لكن الأفيال ترث 40 نسخة من جين يسمى P53، عشرين نسخة من كل والد، وتطلق على هذه الجينات لقب (حارس الجينوم)، لأنهم يلاحقون ويقتلون الخلايا ذات الحمض النووي المعيب، أما جميع الثدييات الأخرى فلديها اثنان منها فقط.

