فقدان الوزن بالشاي.. إليك 6 أنواع ستساعدك

يهتم اختصاصيو الصحة بالتمثيل الغذائي، خاصة المتخصصين في فقدان الوزن، ولكن من دون توضيح ماهيته وكيف نحافظ عليه بشكل صحي؟

التمثيل الغذائي هو كيفية استخدام جسمك لما تأكله وتشربه من أجل تحويله إلى طاقة، وإذا كان لديك أيض أسرع فإن جسمك يحرق الطاقة بسرعة أكبر، وهو أمر يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بشكل صحي وإدارة الوزن.

ويتدخل أكثر من نوع من الطعام والشراب في إنقاص الوزن وتعزيز التمثيل الغذائي، وذلك بناءً على العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحملها.

ونشرت مجلة (إيت ذيس) الأمريكية المتخصصة في التغذية، لائحة مشروبات تعزز عملية التمثيل الغذائي، وتحدثت لاثنين من اختصاصيي التغذية عن أفضل أنواع الشاي التي تعزز عملية التمثيل الغذائي.

شاي الزنجبيل

يُعرف صنع الشاي بالزنجبيل بأنه أحد أصح أنواع الشاي التي يمكن شربها، إذ يساعد في فقدان الوزن لاحتوائه على مركبات تُعرف باسم جانجيرولز وشوغولز، وهي تخلق تأثيرًا مضادًا للأكسدة في الجسم يقلل من تلف الجذور فيه.

ويؤدي تلفها إلى زيادة الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يجعل السمنة تتفاقم، كما يؤدي إلى انخفاض التمثيل الغذائي والطاقة، وفق ما أكدت اختصاصية التغذية تريستا بيست.

الشاي الأسود

هو مشروب كلاسيكي في العديد من الثقافات المختلفة، ولا يحتوي فقط على مستويات مفيدة من الكافيين، ولكنه أيضًا مليء بالعناصر الغذائية المفيدة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

وأكدت اختصاصية التغذية وخبيرة اللياقة ناتالي كوموفا أنه “عادة ما يكون مليئًا بالفلافونات التي أظهرت أنها تسرّع عملية التمثيل الغذائي ودعم فقدان الوزن من خلال حرق السعرات الحرارية الزائدة أو حرق الدهون في الجسم.

ويمكن أن يحسّن الكافيين الموجود في الشاي الأسود عملية التمثيل الغذائي، خاصة عند تناوله في الصباح، ويمكن أن يساعد أيضًا على تنظيم مؤشر كتلة الجسم الإجمالي.

شاي ماتشا

هو نوع شائع من الشاي الأخضر الياباني معروف باحتوائه على الكثير من الفوائد الصحية.

وأفادت الدكتورة كوموفا بأنه يحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات.

وأضافت أن تناول كوب من شاي الماتشا قبل التمارين الرياضية يعزز عملية التمثيل الغذائي وأكسدة الدهون، ويساعد في إنقاص الوزن.

وأوضحت أن أكسدة الدهون هي الوتيرة التي يستخدمها الجسم للحرق، وأن المعدل الأعلى يعني زيادة فقدان الوزن.

الشاي الأخضر

يعزز عملية التمثيل الغذائي وهو أحد أكثر الخيارات شيوعًا بين شاربي الشاي. وذكّرت اختصاصية التغذية فاندانا شيث بأن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وأنه ارتبط بشكل إيجابي بفقدان الدهون وإنقاص الوزن.

وقالت للمجلة الأمريكية إنه محمّل بمضادات الأكسدة، وهو نوع منها، مضيفة أنها تساعد في زيادة حرق الدهون، خاصة أثناء ممارسة الرياضة.

ووجدت دراسة -استندت إليها شيث- أن النساء اللواتي استعنّ بالشاي الأخضر لمدة 12 أسبوعًا فقدن الوزن بشكل أكبر. وأظهرت مراجعة 14 دراسة في عام 2014، أن المشاركين الذين يعانون من السمنة المفرطة فقدوا في المتوسط ​​0.44 و7.7 أرطال أكثر من أولئك الذين لم يشربوا الشاي الأخضر في مدة 12 أسبوعًا.

الشاي الصيني الأسود

يحتوي الشاي الصيني الأسود على مضادات الأكسدة المفيدة للمساعدة في إنقاص الوزن، وذلك من خلال تحسين طريقة التمثيل الغذائي للدهون في الجسم.

ووجدت دراسة أجريت عام 2009 أن أكثر من 65% من المشاركين يعانون من السمنة والوزن الزائد، وأنهم فقدوا الوزن خلال 6 أسابيع أثناء شرب 8 جرامات من الشاي الصيني الأسود يوميًّا.

شاي المريمية

هو خيار مفيد لتعزيز التمثيل الغذائي الخاص بك إذا كنت لا تريد الكافيين الذي يأتي مع الأنواع الأخرى المذكورة.

وتقول شيث “الشاي -من جنوب أفريقيا- هو شاي عشبي يحتوي على الأسبالاثين، ويساعد في زيادة التمثيل الغذائي للسكر والدهون”.