فوائد لا تتوقعها عند تناول ثمرة أفوكادو واحدة كل يوم (فيديو)

أظهرت دراسة جديدة نشرتها مجلة جمعية القلب الأمريكية وأجرتها عدة جامعات أمريكية -منها جامعة تافتس وجامعة كاليفورنيا وبدعم من جامعة ويك فورست- أظهرت أن تناول حبة أفوكادو يوميا لمدة ستة أشهر يساعد على خفض مستويات الكوليسترول غير الصحي.

وشملت الدراسة أكثر من ألف مشارك يعاني من السمنة، تم قياس دهون البطن ومحيط الخصر لديهم بدقة باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي قبل الدراسة وفي نهايتها.

وأظهرت النتائج أن الأفوكادو لا يزيد الدهون على الكبد كما ولا دهون البطن أو محيط الخصر، ما يعني أن تناول سعرات حرارية أكثر من الأفوكادو لا يزيد من وزن الجسم.

كما أن الأفوكادو يحسّن جودة النظام الغذائي بشكل عام، وهذا يعزز نتائج دراسة سابقة وجدت أن الأفوكادو يساعد على خفض وزن الجسم.

