مرة أخرى.. زرع قلبين من خنازير “معدّلة وراثيا” بنجاح لدى البشر

نجح جرّاحون من جامعة نيويورك في زرع قلبي خنزيرين معدلين وراثيا، حيث بقيا يخفقان لثلاثة أيام داخل جسد مريضين متوفين دماغيًا ظلوا على قيد الحياة باستخدام أجهزة التنفس الصناعي، وفق موقع ساينس ألرت.

ويساعد هذا الإنجاز الباحثين على الاستعداد للتجارب السريرية المستقبلية لعمليات زرع أعضاء الخنازير في الإنسان، كما أعلن الجراحون في جامعة نيويورك لانجون هيلث خلال مؤتمر صحفي في 12 يوليو/ تموز الجاري.

وكان قد زرع الجراحون في منتصف يونيو/ حزيران قلبًا من خنزير معدل وراثيًا في جسد لورانس كيلي، وهو محارب قديم في فيتنام يبلغ من العمر 72 عامًا ولديه تاريخ من مشاكل القلب، فيما حصل مريض ثان على قلب خنزير أيضًا في 6 يوليو. وراقب فريق الجراحين كلا منهما لمدة 72 ساعة قبل أن يتم فصلهما عن أجهزة دعم الحياة.

وخلال تلك الأيام الثلاثة، حافظ القلبان على تدفق الدم للمرضى المتوفين مؤخرًا،و قال الجراح نادر معظمي في المؤتمر الصحفي إنهم تعلموا الكثير من العملية الأولى، إذ كان القلب الجديد صغيرًا جدًا على صدر كيلي، لذلك اضطر الجراحون إلى ضبط الأوعية الدموية لحساب عدم تطابق الحجم ولم يكن تدفق الدم مثاليًا.

