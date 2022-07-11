مع الحكيم.. دواء لعلاج جلطات القلب يشفي من السكتات الدماغية (فيديو)

كشف باحثون بكندا في أكبر تجربة إكلينيكية للسكتة الدماغية عن نجاح تجربة استعمال دواء لعلاج جلطات القلب في معالجة السكتات الدماغية، وهو دواء (تيني كتي بلاز) الذي يُستخدم كمضاد للنوبات القلبية وإذابة الجلطات.

ووجد الباحثون -في الدراسة التي شملت 22 مركزًا للسكتة الدماغية في جميع أنحاء كندا- أنه أفضل من دواء (ألتي بلاز) المستخدم حاليا الذي يصعب حقنه في الجسم ويحتاج إلى تشغيل مضخة تسريب، وقد يحتاج إلى ساعة كاملة.

وتتمثل أهمية الدواء الجديد في سهولة وسرعة استخدامه، خاصة بحساب أهمية الثواني لإنقاذ المصاب بالسكتة، كما يمكن حقنه في جسم المريض بسهولة وسرعة.

ويمكن للدواء علاج السكتة الدماغية الحادة من خلال التصاقه بالجلطة لفترة أطول من (ألتي بلاز) ما يعني استعادة تدفق الدم بشكل أسرع وبدون مساعدة أجهزة طبية، كما يمكن استخدامه بمجرد وصول المريض إلى المستشفى.

ووفقا للدكتور ريك شوارتز أحد باحثي الدراسة فإن “أحد أسباب فعالية (تيني كتي بلاز) هو أنه يمكن إعطاؤه كجرعة فورية، وهي ميزة كبيرة توفر الوقت وتحمي من المضاعفات”.

ويعد السبب الرئيسي في الإصابة بالسكتة الدماغية هو توقف إمداد الأكسجين للدماغ؛ مما يؤدي إلى موت الخلايا بعد دقائق قليلة؛ يتبعه عجز في بعض الوظائف.

وبمقارنة النتائج العلاجية للدواء الموصى به حالياً مع المرشح الجديد، وجد الباحثون أنه إضافة لسهولة الاستخدام وعامل السرعة التي يوفرها دواء جلطات القلب، فإنه يعمل بشكل مماثل، إن لم يكن أفضل، ما يعني استعادة تدفق الدم بشكل أسرع ولفترة أطول.