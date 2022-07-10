الصين ترصد نوعا جديدا من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا

قال مسؤول صيني في إفادة صحفية، اليوم الأحد، إن مدينة شنغهاي رصدت نوعا جديدا من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في حالة مصابة بكوفيد-19، في إشارة إلى التعقيدات التي تواجهها الصين للتعامل مع السلالات المتحورة الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق سياسة “صفر كوفيد”.

وقال تشاو داندان نائب مدير لجنة الصحة بالمدينة إن الحالة تم رصدها بالحي المالي في بودونغ، في الثامن من يوليو/تموز الجاري، ومرتبطة بحالة قادمة من الخارج.

ورفعت شنغهاي (شرقي الصين) منذ بداية يونيو/ حزيران الماضي قيود إغلاق استمرت قرابة شهرين، لكنها تستمر في فرض قيود صارمة، وتغلق المباني والمجمعات بمجرد ظهور تفش محتمل.

وحذر تشاو من لجنة الصحة في شنغهاي من أن “مدينتنا تواصل في الفترة الأخيرة تسجيل المزيد من الحالات الإيجابية المنقولة محليا لكوفيد-19 ولا يزال خطر انتشار الوباء في المجتمع مرتفعا للغاية”.

وقال إن السكان في العديد من المناطق الرئيسية بشنغهاي سيخضعون لجولتين من اختبارات كوفيد-19، من 12 إلى 14 يوليو الجاري، في مسعى للسيطرة على التفشي الجديد المحتمل للمرض.

ووفقا لمركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الصين، فإن المتحور (أوميكرون بي إيه.5) الذي يسبب موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 في الخارج، تم اكتشافه لأول مرة في الصين في 13 من مايو/أيار الماضي، في مريض ذكر يبلغ من العمر 37 عاما وصل إلى شنغهاي قادما من أوغندا.

وقال يوان تشنغان، عضو مجموعة الخبراء الاستشارية في المدينة بشأن الوقاية من كوفيد-19، في إفادة اليوم الأحد، إن المتحور بي إيه.5 ثبت أنه يتمتع بمعدل انتشار سريع وقدرة محسنة على الهروب من الجهاز المناعي.

وأضاف أن التطعيم ما زال فعالا في منع المتحور من التسبب في أعراض خطيرة أو الوفاة.

في السياق، قالت لجنة الصحة الوطنية إن بر الصين الرئيسي سجل 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت، مقابل 455 حالة يوم الجمعة.

وشمل العدد الإجمالي 319 إصابة بلا أعراض بينما كانت هناك 76 إصابة واردة من الخارج والباقي إصابات محلية.

إصابات في إيطاليا والعراق

يأتي هذا فيما، سجلت إيطاليا 79 ألفا و920 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 98 ألفا و44 إصابة في اليوم السابق.

كما أضافت البلاد 44 وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 93 وفاة في اليوم السابق.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 19 مليونا و357 ألفا و938 إصابة، والوفيات إلى 169 ألفا و62 وفاة.

وفي العراق، أفادت وزارة الصحة، اليوم، بتسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 25 ألفا و254حالة.

وقالت الوزارة، في تقريرها إنه تم تسجيل 2383 إصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و385ألفا و477إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 2393 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و323ألفا و787.

نظام شفرة صحي

وتدرس هونغ كونغ تطبيق نظام شفرة صحي مماثل للمستخدم في البر الرئيسي الصيني في محاولة لاحتواء كورونا، دون تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي.

ونقلت صحيفة ساوث تشاينا عن وزير الصحة لو تشونغ ماو نفيه المخاوف بشأن احتمال ألا يحظى الاجراء المقترح بالقبول من جانب شعب هونغ كونغ، مشيرا إلى أنه سوف يعزز حريات الأشخاص غير المصابين بالفيروس.