عالجي طفلك من فرط الحركة ونقص الانتباه منزليا بهذه الطريقة (فيديو)

كشفت دراسة علمية حديثة أن نظامًا غذائيًا صحيًا مكونًا من الفواكه والخضراوات قد يساعد الأطفال على تقليل اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة ADHD الذي يسبب صعوبات في التركيز والتذكر.

الدراسة التي أجريت في جامعة “أوهايو” الأمريكية أظهرت أن الأطفال الذين تناولوا المزيد من الفواكه والخضراوات بدت عليهم أعراض أقل حدة.

واشتملت الدراسة على متابعة 134 طفلًا لديهم أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة على مدى 90 يومًا.

وقد توصل الباحثون إلى أن هذا الاضطراب مرتبط بمستويات منخفضة من بعض الناقلات العصبية في الدماغ، إذ تلعب الفيتامينات والمعادن دورًا رئيسيًا في ذلك، وأن نظامًا صحيًا غنيًا بالفيتامينات الموجودة في الخضروات والفاكهة مفيد للأطفال المصابين باضطراب ADHD.

وقالت إيرين هاتسو، الأستاذة المساعدة في التغذية البشرية في جامعة ولاية أوهايو “يميل الجميع إلى الغضب عندما يكونون جائعين، والأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ليسوا استثناءً، فعند عدم حصولهم على ما يكفي من الطعام، تتفاقم أعراضهم”.

وأضاف “ما يفعله الأطباء عادة عندما يبدأ الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في ظهور أعراض أكثر حدة هو زيادة جرعة علاجهم، إذا كانوا يتناولونها، أو يصفونهم بأدوية”.

وتابعت “تشير الدراسة إلى أنه من المهم التحقق من وصول الأطفال إلى الطعام، بالإضافة إلى جودة نظامهم الغذائي، لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يسهم في شدة أعراضهم”.

ويعد اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط حالة مزمنة تصيب ملايين الأطفال وتلازمهم حتى في مرحلة البلوغ، وتظهر أعراضه على هيئة مجموعة من المشكلات المستمرة، مثل صعوبة الحفاظ على الانتباه، وفرط النشاط، والسلوك الاندفاعي، وصعوبات التعلم.