دراسة تنسف فزّاعة الكوليسترول.. تناول بيضة يوميًّا “يصنع المعجزات” في صحتك

كشفت دراسة حديثة أن تناول بيضة واحدة في اليوم يقلّل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأجريت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، أمس الاثنين، على نحو 5000 شخص، تناولوا بيضة كاملة كل يوم.

وسجّل الباحثون على المشاركين مستويات أعلى من البروتينات الصحية والكوليسترول الجيد في دمائهم، ومستويات أقل من النوع السيئ من الكوليسترول.

كوليسترول جيد

وأفاد التقرير أن هذا المزيج يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويمنع انسداد الشرايين.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا البيض ظهر في دمائهم بروتين يسمى (APOA1)، وهو مكوّن أساسي للكوليسترول الجيد.

وأوضحت أن الكوليسترول مادة دهنية ضرورية لعمل الجسم بشكل طبيعي، وأنه يُصنع في الكبد وينقل في الدم عن طريق البروتينات وينقسم بشكل عام إلى كوليسترول “جيد مفيد” وآخر “سيّئ وضار”.

ويمكن أن يتراكم النوع السيئ في الشرايين، مما يحد من تدفق الدم إلى القلب والدماغ وبقية الجسم، ويزيد من مخاطر الإصابة بالذبحة الصدرية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية والجلطات الدموية.

ووجد باحثون من جامعة بكين أن الأشخاص الذين يأكلون ما بين 4 و7 بيضات أسبوعيا لديهم مستويات عالية من APOA1، وهو ما يعني حفاظهم على الشرايين والأوعية الدموية خالية من تراكم الترسبات الدهنية.

وحددت الدراسة 14 نوعا من البروتينات المرتبطة بأمراض القلب، بعضها ساعد على الوقاية من المرض وبعضها ساهم في الإصابة به.

وأفادت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا عددًا أقل من البيض لديهم مستويات أقل من البروتينات المفيدة ومستويات عالية من البروتينات الضارة.

سعرات ضئيلة

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة البروفيسور كانكينج يو، الخبير في علم الأوبئة والصحة العامة في الجامعة الصينية، إن النتائج تقدم تفسيرا محتملا حول سبب كون استهلاك البيض المعتدل مفيدا لصحة القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، أضاف الفريق أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها. وقد كانت للبيض سمعة سيئة في العقود الأخيرة بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في صفار البيض.

وتحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 186 مليغراما من الكوليسترول، أي حوالي نصف الكمية اليومية الموصى بها للبالغين.

لكن الدراسات أظهرت منذ ذلك الحين أن الكوليسترول الموجود في البيض ليس له تأثير كبير على نسبة الكوليسترول في الدم.

وقالت مجلة (إيت ذيس) الأمريكية، المتخصصة في التغذية، إن بياض البيض وصفاره يحتوي كل منهما على 3 غرامات من البروتين، ويحتوي صفار واحد على 3 غرامات من البروتين مقابل 60 سعرة حرارية.

وأوضحت المجلة أن بياض بيضة واحدة يوفر 3 غرامات من البروتين مقابل 15 سعرة حرارية فقط، وأضافت أن البيض البني أغلى من البيض الأبيض، ولكن سعره المرتفع لا علاقة له بجودته.