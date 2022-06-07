لا دواء وفرص النجاة 40%.. ارتفاع ضحايا الحمى النزفية بالعراق وتحرك رسمي لمنع تفشيه (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة العراقية أمس الاثنين ارتفاع عدد الإصابات بالحمى النزفية إلى 142 إصابة، وقالت إن هذا المرض انتشر أكثر في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، أنه تم تسجيل 24 وفاة بالحمى النزفية حتى الآن في البلاد، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بالمرض في عموم العراق.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة بوفيات وإصابات الحمى النزفية، التي تنتقل من المواشي إلى الإنسان وتشكل خطرًا على حياته، وسط تحذيرات من انتشار سريع للمرض، ودعوات إلى توفير تخصيصات مالية لمكافحة المرض والسيطرة عليه.

وقد سُجّلت إصابات ووفيات بالمرض في المحافظات الوسطى والشمالية، بعد أن كان منحصرًا في المحافظات الجنوبية، على الرغم من الإجراءات الصحية التي اتخذتها المحافظات.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، تسجيل 136 إصابة بالحمى النزفية بينها 23 وفاة، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت الوزارة قد حذرت في وقت سابق من خطورة هذا المرض الذي يسبب الموت بنسبة 60%، مؤكدة عدم وجود أي علاج أو لقاح له حتى الآن.

@Saif_Al_Badr دكتور سيف البدر سيكون ضيفي غدا @m3alhakim على @@ajmubasher عن الوضع الصحي في العراق و قانون الضمان الصحي ومكافحة الحمى النزفية #العراق #بغداد pic.twitter.com/1sCEsj6kDK — Ahmed Sobhy أحمد صبحي (@AhmedSobhyTV) June 7, 2022

وشرعت الإدارة البيطرية التابعة للوزارة في حملة لرش المبيدات وتعقيم الحيوانات للقضاء على تفشي المرض الذي يسببه فيروس ينتشر بين الحيوانات ويصيب البشر أيضًا.

وتكثف السلطات البيطرية العراقية إجراءاتها للحد من تفشي الحمى النزفية بالبلاد في الآونة الأخيرة، مع تسجيل أكثر من 90 إصابة مؤكدة و18 وفاة بين البشر منذ مارس/آذار، بحسب بيان لوزارة الصحة.

وزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ندوة توعوية حول الوقاية من الحمى النزفية في قضاء العزيزية في محافظة واسط pic.twitter.com/wYNPKI6x4r — Ministry of Health (@MOHealth_Iraq) June 1, 2022

ماذا تعرف عن الحمى النزفية؟

وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة بهذا المرض في العديد من العوائل الحيوانية.

وتشمل تلك العوائل في الغالب البعوض والقوارض والخفافيش، لذا تظل الوقاية هي أفضل وسيلة للعلاج إلى أن يكتشف العلماء لقاحات إضافية لها.

ارتفاع عدد إصابات ووفيات الحمى النزفية في العراق https://t.co/zaTqpkxEFg — اذاعة صوت البصرة (@basrachannel) June 6, 2022

واكتشف الفيروس للمرة الأولى عام 1979 في العراق، وبحسب منظمة الصحة العالمية، “ينتقل الفيروس من إنسان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى”.

وفي عام 2021، سجلت محافظة ذي قار 16 إصابة بينها 7 وفيات، وسجلت المحافظة هذا العام 43 إصابة بينها 8 وفيات، وأكثر المصابين من مربي المواشي والقصابين، بحسب ما ذكرته السلطات.