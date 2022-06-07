بحث جديد يكشف تأثير شرب القهوة على معدة فارغة

أظهر بحث أجرته جامعة (هارفارد) أن الكافيين يستغرق نحو 45 دقيقة ليمتصه الجسم، ويصل إلى ذروته مع مجرى الدم إلى أي عضو في الجسم ما بين 15 دقيقة وساعتين.

ووفقًا لتقرير صادر عن (كوفي آند هيلث) فإن 95% من الكافيين الذي نستقبله يتأثر بجين يُسمى (CYP1A2) ينقسم إلى نوعين مختلفين.

واعتمادًا على الاختلاف الخاص بك في هذا الجين، فإنك إما تندرج تحت “المستقبلات السريعة” الذين يعانون من تأثيرات الكافيين لمدة زمنية أقصر، أو “المستقبلات البطيئة” الذين يعانون من اليقظة الدائمة والطاقة من الكافيين الذي يستهلكونه.

ويغيّر عامل آخر من آثار الكافيين، وهو المعدة الممتلئة أوالفارغة، وفقًا لهارفارد هيلث، فإن تناول الطعام وخاصةً شيئًا غنيًّا بالألياف عند تناول القهوة، يبطئ عملية بدء تأثير الكافيين، وبالتالي فإن الشرب على معدة فارغة سيجعلك تشعر بالآثار بشكل أسرع.

بالنسبة لبعض الناس، فإن شرب القهوة على معدة فارغة غير ضار تمامًا، لكن بالنسبة لآخرين، قد يؤدي ذلك إلى الهلع أو ظهور أعراض للقلق والذعر.

تأثير سلبي

وقالت مجلة الأبحاث الطبية (فروتييرز ان سيكياتري) إن هناك أدلة تدعم وجود علاقة بين تناول الكافيين وأعراض القلق لدى كثير من الناس.

ونصحت مجلة (إيت ذيس) الخاصة بالتغذية، أنه إذا كنت شخصًا يشعر بالقلق بعد شرب القهوة أو كنت عرضة بشكل طبيعي للقلق أو نوبات الهلع على أساس منتظم، فإن “وصول” الكافيين الأسرع إلى مجرى الدم من شرب فنجان الصباح على معدة فارغة قد يؤدي إلى ظهور أعراض غير مرغوب فيها.

وتابعت أنه إذا كنت لا تعاني من أعراض القلق عند شرب الكافيين، فإن تناوله على معدة فارغة قد يكون جيدًا، لأنه يدخل مجرى الدم بمعدل أسرع.

ويمكن أن تكون القهوة على معدة فارغة طريقة سهلة للحصول على دفعة من الطاقة في الصباح، ونصحت المجلة بالتأكد من عدم تخطي وجبة الإفطار تمامًا، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية أخرى غير مرغوب فيها.

وذكرت (هارفارد هيلث) أيضًا أنه على الرغم من أن هذه الزيادة في الطاقة جيدة، فإن معظم الناس يطورون تحملًا للكافيين بمرور الوقت يمكن أن يقلل من تأثيرات تعزيز الطاقة المرغوبة لقهوة الصباح.