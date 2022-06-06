%30 من الحالات مجهولة السبب.. 10 نصائح طبية لمعالجة عدم الحمل وتأخر الإنجاب

يعتبر تأخر الحمل بعد فترة من الزواج أو توقفه بعد الإنجاب، من المشاكل التي تواجه الأزواج في جميع المجتمعات، وتسبب لهم أضرارا نفسية عديدة.

وتتطلب هذه المشاكل مراجعة الطبيب والبحث عن حلول لها، سواء من ناحية الحمل الأول، أو من ناحية إنجاب مزيد من الأطفال.

ويقدم الطبيب أنس سفاف، المختص بجراحة النساء والتوليد ومعالجة العقم، مجموعة نصائح طبية تتعلق بمشاكل تأخر الحمل وعدم الإنجاب، منها: