ارتفاع إصابات جدري القرود في بريطانيا إلى 302

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بجدري القرود في المملكة المتحدة إلى 302، في أعقاب اكتشاف 77 حالة إضافية حتى مساء أمس الأحد.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن وكالة الأمن الصحي أن هناك “287 إصابة مؤكدة في إنجلترا و10 في اسكتلندا، و2 في أيرلندا الشمالية و3 في ويلز”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، أنها أُبلغت بتسجيل 780 إصابة مؤكدة مخبريا بجدري القرود في 27 دولة خارج البُلدان التي يتوطن فيها المرض، وذلك منذ 13 مايو/أيار الماضي.

وقالت المنظمة إن الدول التي يتوطن فيها المرض هي: الكاميرون وأفريقيا الوسطى والكونغو والكونغو الديمقراطية وليبيريا ونيجيريا وسيراليون والغابون وساحل العاج، إضافة إلى غانا حيث تم رصده في الحيوانات فقط.

ورجّحت منظمة الصحة العالمية أن تكتشف دول أخرى حالات إصابة وأن “ينتشر الفيروس بشكل أكبر”، لكنها شددت على أن مستوى الخطر العالمي ما زال متوسطا.

وتظهر على المصاب أعراض تشمل الحمّى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات والتهاب حلق، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه وباطن القدمين والأعضاء التناسلية وغيرها من أجزاء الجسم.

واكتُشف جدري القرود عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.