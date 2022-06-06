أنواع من الخضروات تساعد على الحد من آثار التدخين.. تعرّف عليها (فيديو)

أفادت دراسة أجراها علماء في جامعة “ديلاوير” الأمريكية أن تناول الخضروات مثل الكرفس والجزر والبقدونس يمكن أن يساعد على تقليل الآثار الصحية السلبية للتدخين وكذلك تلوث الهواء، وهي مشكلة صحية عالمية تتسبب في وفاة ملايين الأشخاص كل عام.

وأوضحت الدراسة كيفية حماية هذه الفصيلة النباتية للجسم من تراكم مادة الأكرولين، التي تسبب تهيجا في الرئتين والجلد مع رائحة كريهة قوية يمكن أن تكون سامة لمختلف الأنسجة.

وتوجد مادة الأكرولين بكميات كبيرة في كل من دخان السجائر وانبعاثات الغازات من السيارات، وقد أظهرت الاختبارات مدى فاعلية الجزر والكرفس والبقدونس في تقليل معدلات السمّية التي يسببها الأكرولين.

وفي سلسلة من الاختبارات المعملية، حلل الباحثون مدى فاعلية هذه الخضراوات -الغنية بالمغذيات النباتية- في تقليل السمّية التي تسببها مادة الأكرولين، وأظهرت النتائج كيف يمكن بالفعل تقليل الضغط التأكسدي الذي يسببه الأكرولين بواسطة الخضروات.

وتعمل الخضروات على إزالة السموم من خلال زيادة نشاط إنزيم مضاد الأكسدة مما يوفر الحماية من التلف والالتهابات التي يسببها الأكرولين، وذلك عن طريق تحفيز مادة الأكرولين إلى التحول في الكبد إلى حمض قابل للذوبان في الماء يفرزه الجسم.