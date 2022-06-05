ما أسباب حرمان نصف سكان العالم من حق العلاج؟ مع الحكيم يجيب (فيديو)

كشف الدكتور عوض مطرية -مدير قسم النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية- أسباب حرمان نصف سكان الكرة الأرضية من حق العلاج الذي يكفله القانون.

وأشار ضيف برنامج (مع الحكيم) -على شاشة الجزيرة مباشر- إلى وجود فجوة كبيرة بين حق المواطنين في الرعاية الصحية والوصول إلى التغطية الصحية الشاملة في دول كثيرة، وتتفاوت هذه الفجوة حسب دخل كل دولة، فالدول الغنية تتمتع شعوبها بمستويات عالية من التغطية الصحية الشاملة مقارنة بالدول ذات الدخل المتوسط والدخل المنخفض.

وينص دستور منظمة الصحة العالمية لعام 1946 على أن بلوغ أعلى مستوى يمكن الوصول إليه من الصحة هو حق أساس لكل إنسان، وأن الحكومات مسؤولة عن صحة شعوبها، فضلًا عن تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على حق الإنسان في الرعاية الصحية الكاملة دون عناء.

ولفت مطرية إلى أن خلاصة تحليل أنظمة التمويل الصحية جميعها على مستوى إقليم شرق المتوسط تقول إن عدم الاستثمار الكافي في القطاعات الصحية من أهم أسباب عدم إمكانية الوصول إلى التغطية الشاملة أو الحماية المالية للصحة.

وأضاف “يمثل إقليم شرق المتوسط (يتمثل في 22 دولة منها 19 دولة من الوطن العربي) حوالي 10% من سكان العالم، لكن ينفق على الصحة 2% مقارنة بما ينفقه العالم من الإنفاق العالمي”.

وتؤدي قلة استثمارات الحكومية في القطاعات الصحية إلى وجود هذه الفجوة، ويرجع ذلك إلى عدم وجود ما يسمى بـ”الفضاء المالي” أو الأموال العامة الكافية لتخصيصها في القطاع الصحي.

ووفق ضيف (مع الحكيم)، فإن مفهوم التغطية الصحية الشاملة هدف أي منظومة صحية، ويجب أن يسعى أي نظام صحي في العالم إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وهو أيضًا أحد أهداف التنمية المستدامة الذي أقرت دول العالم جميعها بتحقيقه بحلول 2030.

وتابع “التغطية الصحية الشاملة لا تعني التأمين الصحي، وإنما تعني إمكانية حصول جميع أفراد المجتمع على أعلى مستوى من التغطية الصحية التي هم بحاجة إليها، فضلًا عن التمتع بالحماية المالية، بمعنى عدم الاضطرار إلى دفع أي مصروفات كارثية للحصول على الخدمات”.

وأفاد تقرير سابق للبنك الدولي بأن أكثر من 100 مليون شخص في العالم مجبرون على الاختيار بين الغذاء أو الدواء، وحوالي 4 مليارات شخص غير مشمولين بتأمين صحي كاف.