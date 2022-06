“الفيروس سينتشر بشكل أكبر”.. الصحة العالمية تعلن 780 إصابة بجدري القرود في 27 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أنها أُبلغت بتسجيل 780 إصابة بجدري القرود مُؤكدة مخبريًا في 27 دولة خارج البلدان (الأفريقية) التي يتوطن فيها المرض، بينما شددت على أن مستوى الخطر العالمي ما زال متوسطًا.

ولم تسجل أي حالات وفاة بين هذه الإصابات، ومع ذلك توفى 66 حتى الآن هذا العام في 5 دول أفريقية بسببه.

ورجّحت المنظمة أن 780 إصابة من 13 مايو/أيار الجاري حتى الخميس الماضي، هو أقل من العدد الفعلي نظرًا إلى أن المعلومات الوبائية والمخبرية محدودة.

وأفادت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة “يرجّح إلى حد كبير بأن تكتشف دول أخرى حالات، وسينتشر الفيروس بشكل أكبر”.

وسجّلت بضع حالات فقط استدعت نقل المصابين إلى المستشفيات، فضلًا عن المرضى الخاضعين لعزل صحي.

وعددت المنظمة الدول حيث لا يتوطن المرض، والتي سجّلت أعلى عدد من الإصابات وهي بريطانيا (207) وإسبانيا (156) والبرتغال (138) وكندا (58) وألمانيا (57).

وإلى جانب أوربا وأمريكا الشمالية، سجّلت إصابات (بأرقام فردية) في الأرجنتين وأستراليا والمغرب والإمارات العربية المتحدة.

وقالت منظمة الصحة “تعلن بعض الدول أن أجيالًا جديدة من الإصابات لم تعد تظهر فقط في أوساط المخالطين المعروفين لحالات تم تأكيدها سابقًا، ما يشير إلى أن سلاسل انتقال العدوى تمر من دون اكتشافها”.

ولفتت في آخر بياناتها بشأن تفشي الوباء إلى أنه “رغم أن الخطر على صحة البشر يبقى ضئيلًا، إلا أن الخطر قد يصبح مرتفعًا إذا استغل الفيروس الفرصة لترسيخ نفسه في الدول التي لا يتوطن فيها كمسبب مرض بشري واسع الانتشار”.

وأضافت “تقيّم منظمة الصحة العالمية الخطر على المستوى العالمي بأنه متوسط باعتبار أنها المرة الأولى التي يُعلن عن هذا الكم والمجموعات من الإصابات بجدري القرود بشكل متزامن في دول حيث يعد (المرض) متوطنًا وغير متوطن”.

وأُبلغ عن معظم الإصابات حتى الآن من هيئات معنية بالصحة الجنسية وغيرها، ويرتبط الجزء الأكبر منها برجال يقيمون علاقات جنسية مع رجال، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وذكرت المنظمة أن العديد من الحالات لا تتطابق مع الصورة السريرية التقليدية لجدري القرود إذ تحدّث بعضهم عن ظهور بثور قبل أعراض مثل الحمى وتقرّحات في مختلف مراحل التطور، وهي حالات غير عادية.

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى عدم تسجيل وفيات مرتبطة بتفشي المرض في دول لا يتوطن فيها، لكن يتواصل تسجيل إصابات ووفيات في المناطق حيث يعد متوطنًا.

وعددت المنظمة الدول التي يتوطن فيها المرض على أنها الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو (الكونغو- برازافيل) وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ونيجيريا وسيراليون والغابون وساحل العاج، إضافة إلى غانا حيث رُصد في الحيوانات فقط.

وفي الدول السبع الأولى المذكورة، سُجّلت 66 وفاة في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022.

وعقدت منظمة الصحة الأسبوع الماضي اجتماعًا عبر الإنترنت لأكثر من 500 خبير وألفي مشارك لمناقشة جدري القرود والثغرات في المعلومات المتوافرة بشأنه وأولويات الأبحاث.

وشدد الخبراء على الحاجة لإجراء دراسات سريرية على اللقاحات والعلاجات لفهم فاعليتها بشكل أفضل، ودعوا إلى تسريع الأبحاث في الانتشار الوبائي للمرض وانتقاله.

