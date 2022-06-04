جدري القرود.. ارتفاع الحالات المؤكدة بفرنسا وأمريكا ووضع “مقلق” في كيبيك الكندية

أحصت كندا 77 إصابة مؤكدة بجدري القرود رُصِدت غالبيّتها في كيبيك التي اعتبرت السلطات أنّ الوضع فيها “يبعث على القلق”، وأعلنت فرنسا اكتشاف 51 إصابة، وسط ارتفاع الإصابات المؤكدة في جميع أنحاء العالم.

وأبلغت كندا عن أوّل إصابتَين في 20 مايو/أيار الماضي في كيبيك المقاطعة الناطقة بالفرنسيّة، وقال مسؤول في وكالة الصحّة العامّة الفدراليّة خلال مؤتمر صحفي إنّ الوضع هناك يُعتبر “مقلقًا”.

وأشار المسؤول الكندي إلى أنّ السلطات تخشى ظهور حالات تتفشّ بين العائلات “تؤثّر في النساء الحوامل أو الأطفال الصغار”.

كشف خبراء بريطانيون أنه “لن يكون من السهل” السيطرة على تفشي مرض #جدري_القرود في #المملكة_المتحدة في ظل تنامي حالات الإصابة به.. تعرف أكثر على التفاصيل من خلال موقعنا عبر الرابط التالي https://t.co/SSD9NyPJO8#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/XD7mIKS72D — مع الحكيم (@m3alhakim) June 2, 2022

وأكد أنّ هذا الانتشار لا يقتصر على مجموعة أو بيئة محدّدة وبالتالي يمكن أن يؤثّر في “أيّ شخص بغضّ النظر عن هويته الجنسيّة أو توجّهه الجنسي”.

ولا يوجد أيّ علاج أو لقاح متاح حاليًّا لمكافحة هذا الفيروس، لكنّ التطعيم ضدّ الجدري أثبت نجاحا في الوقاية من جدري القرود، وقد تلقّت المقاطعة لقاحات مضادّة للجدري يمكن أن تكون فعّالة في حماية المخالطين.

فرنسا تسجل 51 إصابة

وفي فرنسا أعلنت السلطات الصحية أمس الجمعة اكتشاف 51 إصابة بجدري القردة، وسط ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في جميع أنحاء العالم.

وأبلغت باريس عن أولى الإصابات في مايو/ أيار الماضي، وكان إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى يوم الأربعاء 33 إصابة.

وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية إن جميع الإصابات سُجّلت لدى رجال تراوحت أعمارهم بين 22 و63 عاما، وإن شخصا واحدا دخل المستشفى وخرج في وقت لاحق.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية بريجيت بورغينيون الأسبوع الماضي إن المسؤولين لا يتوقعون “تفشي المرض” وإن البلاد تمتلك مخزونا كافيا من اللقاحات، وأوصت فرنسا بتطعيم البالغين والعاملين الصحيين.

حذّر مايك رايان مدير الطوارئ في #منظمة_الصحة_العالمية، من أن تفشي الأمراض المتوطنة مثل #جدريالقردة وحمى لاسا صار يتكرر بصورة أكثر انتظامًا.. تعرف أكثر على التفاصيل من خلال موقعنا عبر الرابط التالي https://t.co/ZZODGBPzRU#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/6a0wdlfRtZ — مع الحكيم (@m3alhakim) June 2, 2022

21 في أمريكا

وفي الولايات المتحدة، حثّ مسؤولو الصحة، الأطباء على إجراء اختبارات جدري القرود في حالة الاشتباه فيها، قائلين إنه قد يكون هناك انتشار على مستوى المجتمع، لكن من السابق لأوانه تأكيد أن المرض سيتحول إلى وباء.

وقال مسؤولو المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، إنه تم تسجيل 21 إصابة بالمرض في 11 ولاية على الأقل، حيث يمكن أن يكون المرض الذي سجّلت أكثر من 700 إصابة به في العالم بصدد التفشي محليا.

وأفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض أمس الجمعة، أنها على علم بأكثر من 700 إصابة بفيروس جدري القرود على مستوى العالم، بينها 21 حالة في الولايات المتحدة.

New @CDCMMWR: people w/ #monkeypox have been identified in the US CDC has initiated an emergency response to monitor & investigate cases. While monkeypox is rare in the US, people w/ unexplained rashes or lesions should contact their health care provider: https://t.co/R9AsxMCuyx pic.twitter.com/u2m38JHz20 — CDC (@CDCgov) June 3, 2022

وغالبية الإصابات لدى الأمريكيين على صلة بسفرات إلى الخارج، لكن بعض الإصابات على صلة بحالات أخرى معروفة في الولايات المتحدة، وهناك إصابة لم يُحدَّد مصدر العدوى بها.

ومعظم الإصابات التي رصدت في الولايات المتحدة هي لأشخاص مثليين، لكن الجميع عرضة للمرض. وقالت المسؤولة الأمريكية “نعمل بجهد كبير لاحتواء” المرض حتى لا يصبح متوطنا على غرار ما عليه الحال في بلدان أفريقية”.

وحذّرت المسؤولة عن استجابة مراكز مكافحة الأمراض لجدري القرود من احتمال “تفشٍّ محلي” للمرض، ولكنها استدركت قائلة “لا نزال نعتقد أن الخطر على الصحة العامة ضئيل”.

أعلنت #النرويج والمجر تسجيل أول إصابة بجدري القرود، في حين أعلنت #منظمة_الصحة_العالمية، أن هدفها يتمثل في وقف تفشيه من خلال منع انتقال العدوى بين البشر إلى أقصى حد ممكن.. تعرف أكثر على التفاصيل 👇👇https://t.co/CetMKUK1lA#جدري_القرود#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/nSYf5noDYH — مع الحكيم (@m3alhakim) June 1, 2022

جدري القرود

وجدري القرود بحسب منظمة الصحة العالمية مرض فيروسي نادر، حيواني المنشأ (ينتقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان) وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التي يعانيها المصابون بالجدري، ولكنّها أقلّ شدّة.

ويُصاب بعض مرضاه بتضخّم في العقد اللمفاوية قبل ظهور طفح جلدي، وهي سمة تميّز جدري القرود عن سائر الأمراض المماثلة.

ويتطلب انتقال عدوى جدري القرود مخالطة وثيقة وطويلة بين شخصين، وهو ينتقل عبر اللعاب أو التقرحات الجلدية خصوصا.

واكتُشف المرض للمرة الأولى في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1970، وأُبلِغ منذ ذلك الحين عن معظم الحالات في المناطق الريفية من الغابات الماطرة الواقعة بحوض نهر الكونغو وغرب أفريقيا.