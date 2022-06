تحذير من عواقب وخيمة على الصحة العقلية حال حدوث هجوم نووي في أوكرانيا

نشر باحثون بجامعة Uniformed Services في ميريلاند وجامعة موساشينو في اليابان مؤخرًا بحثًا يدرس بعض المشكلات المتعلقة بالصحة العقلية التي يمكن أن تنشأ حال وقوع حادث نووي في أوكرانيا.

ويوضح البحث -المنشور في مجلة (وايلي) للطب النفسي وعلوم الأعصاب السريرية- بعض الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومات وأنظمة الرعاية الصحية استعدادًا لعواقب مثل هذا الحدث على الصحة العقلية.

ويُعد الأوكرانيون نظريًّا هم الأكثر تضررًا من الهجوم الروسي، غير أن الصراع المستمر يؤثر أيضًا في كل من البُلدان المجاورة والدول النائية التي لها روابط اقتصادية مع أوكرانيا.

وسبّب الهجوم الروسي على أوكرانيا في 25 فبراير/شباط الماضي عواقب إنسانية وخيمة، مما أجبر العديد من الأوكرانيين على مغادرة منازلهم وفقدان أحبائهم، بجانب الصدمات الناجمة عن الحرب.

