هذه الفئات الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

أكدت الدكتورة مي الخير أخصائية الأمراض الجلدية في مركز ماربل الطبي بدولة قطر أن هناك بعض الفئات التي تتأثر أكثر من غيرها بأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.

وذكرت الدكتورة مي خلال لقاء مع برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر أن الارتفاع المستمر في درجات الحرارة يتصدر أسباب الوفاة الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

وأشارت ضيفة “مع الحكيم” إلى أن أمراضًا عدة ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة تصيب الجهاز التنفسي والهضمي وتسبب الحروق الجلدية، كما أن التعرض لأشعة الشمس الحارة يسبب ضربات الشمس.

وقالت إن الفئات الأكثر عرضة للخطر أثناء الطقس الشديد الحرارة تشمل من يتطلب عملهم البقاء في الأماكن المفتوحة والمعرضة لأشعة الشمس باستمرار وكبار السن ومن يعانون من حالات طبية مزمنة، فضلًا عن أصحاب البشرة الفاتحة ممن يعيشون في مناطق أوربية معينة وفي الدول الإسكندنافية والأطفال.

وتعد حروق الشمس والطفح الجلدي الحراري من أكثر الحالات شيوعًا والمرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، ومن أخطر الآثار المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة: ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وأوضحت الدكتورة مي أن الطقس الحار يمكن أن يتسبب في أمراض تتراوح شدتها بين أمراض الجلد إلى ضربة الشمس التي يمكن أن تهدد الحياة.

وشهدت ولاية إلينوي الأمريكية تسجيل أكثر من 700 وفاة عام 1995 بسبب موجة حر شديدة.

وقالت ضيفة “مع الحكيم” إن الجسم يبرد نفسه عن طريق التعرق، ولكن في درجات الحرارة المرتفعة لا يكفي التعرق للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية، وعندها يمكن أن تتغير كيمياء الدم وتتلف الأعضاء الداخلية.

ونصحت الدكتورة مي بالمحافظة على برودة الجسم أثناء الطقس الشديد الحرارة والبقاء في بيئة باردة (ويفضل أن تكون مكيفة بالهواء)، وتجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق وشرب ما لا يقل عن “ليترين” من السوائل كالماء والعصائر يوميًا.

وشددت على الحد من الأنشطة الخارجية في الطقس الحار والبقاء في الظل في حالة الخروج، فضلًا عن ارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون تغطي معظم أجزاء الجسم عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وكذلك يفضل ارتداء قبعة واستخدم دهان للوقاية من أشعة الشمس، بمعامل حماية أكثر من 15، لحماية الجسم من التعرض للحروق.

وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعتي لندن البريطانية وكيب تاون بجنوب أفريقيا أن أضرار ارتفاع درجات الحرارة عالميًا بسبب تغير المناخ ستستمر لعقود.