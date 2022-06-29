مع الحكيم.. علاج الأسنان وتجميلها في قطر “أقل تكلفة” من دول كثيرة (فيديو)

كشف برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر أن تكلفة علاج الأسنان وتجميلها في قطر “أقل تكلفة” من دول عديدة أخرى.

وقال واصف صيرفي -أخصائي طب وتجميل الأسنان في مركز (ماربل)- بالعاصمة القطرية إن عمليات زراعة الأسنان بشكل خاص ومجال تجميل الأسنان بصفة عامة “بلغت درجة عالية من التطور في الدوحة”.

وأشار خلال حديثه لبرنامج (مع الحكيم) إلى أنه يمكن الآن الحصول على خدمات طبية مميزة في قطر تقارب مستوى الجودة المقدم من كبرى المؤسسات الطبية في العواصم الأوربية.

وأضاف واصف أن أي إجراء يتعلق بعلاج أو تجميل الأسنان في الدوحة يبدأ عادة بإخضاع المريض لعدد من الفحوصات وتصوير الفك بالأشعة المقطعية، لضمان خلو المريض من أي أمراض أو أسباب تمنعه من الخضوع لإجراءات تجميل الأسنان وعلاجها.

بدوره، أوضح محمد سعدة استشاري جراحة الفم وزراعة الأسنان في مركز (ماربل) الطبي أن أهم ما يميز علاج وتجميل الأسنان داخل قطر “هو الاعتماد في إجراء هذه العمليات على أحدث التقنيات والوسائل الطبية المتطورة”.

ونوه في حديثه لبرنامج (مع الحكيم) إلى أن هذه العمليات تجرى على يد أفضل الكوادر الطبية المتخصصة من أطباء عرب وأجانب، لافتا إلى حدوث طفرة هائلة في المنظومة الطبية القطرية خلال الفترة الأخيرة.

وشهد مجال تجميل الأسنان تطورا هائلا خلال السنوات القليلة الماضية حيث يمكن إجراء تعديل بسيط للحصول على نتائج مبهرة تُحسن من شكل الأسنان وتُعيد للمريض ثقته بابتسامته.

وينصح الأطباء جميع المرضى بضرورة زيارة طبيب الأسنان مرة كل 6 أشهر على الأقل لتنظيف الأسنان خصوصا عند تركيب ابتسامة هوليوود حيث تحتاج إلى عناية دائمة حتى لا تتعرض للتآكل أو الكسر.

وانتشر مصطلح (ابتسامة هوليوود) عام 2000 عندما حرص المشاهير والنجوم على الظهور بأفضل وأنصع ابتسامة، ومن هنا جاءت هذه الابتسامة.