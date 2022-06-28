دراسة تكشف أكثر الأوقات التي تنشط فيها الخلايا السرطانية

يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعا حيث يصاب به نحو 2.3 مليون شخص سنويا في العالم، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

وتتزايد فرص شفاء مرضى سرطان الثدي إذا ما تم اكتشاف المرض مبكرا، غير أن المرضى الذين يتأخر تشخيص إصابتهم بالمرض تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بالأورام السرطانية الثانوية، بمعنى انتقال الورم السرطاني من عضو إلى آخر، في ظاهرة يطلق عليها اسم “هجرة الخلايا السرطانية”.

وتحدث هجرة الخلايا السرطانية عندما تتحرك تلك الخلايا في مجرى الدم حتى تصل إلى عضو آخر في الجسم وتصيبه بالمرض الخبيث.

ورغم اهتمام العلماء بهذه الظاهرة وسبل الوقاية منه، إلا أنه لم يتم التركيز في السابق على التوقيت الذي تنشط فيه الخلايا السرطانية وتبدأ التحرك في الجسم لتهاجم أعضاء أخرى.

وتوصل فريق بحثي من سويسرا في دراسة نشرتها دورية (نيتشر) العلمية إلى نتيجة مفادها أن الخلايا السرطانية التي تتحرك في مجرى الدم وتتحول لاحقا إلى أورام ثانوية تنشط أساسا أثناء نوم مرضى السرطان.

وأعد الدراسة فريق بحثي من جامعة بازل والمستشفى الجامعي في بازل وجامعة (إي. تي. إتش) البحثية في زيوريخ في سويسرا.

وشملت الدراسة نحو 30 مريضة سرطان ثدي فضلا عن فئران تجارب، وتوصل الباحثون إلى أن الأورام تفرز مزيدًا من الخلايا السرطانية عندما ينام المريض، وتنقسم الخلايا التي تنفصل عن الورم الأصلي ليلًا وتتزايد بوتيرة أسرع مما يزيد من احتمالات تحولها إلى أورام ثانوية.

وذكر الباحث زوي ديامانتوبولو -أحد المشاركين في البحث- أن “الدراسة أثبتت أن انفصال الخلايا السرطانية من الورم الأصلي يخضع لهرمونات مثل الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تغير إيقاع الجسم ما بين ساعات الليل والنهار”.