3 غرامات يوميًا من هذا المكمل الغذائي تخفّض ضغط الدم وتحمي القلب (فيديو)

كشفت دراسة نشرتها جمعية القلب الأمريكية أن أحماض (أوميغا 3) الدهنية تساعد على خفض ضغط الدم، إذ وجدت أن تناول 3 غرامات منها يوميًا يحافظ على مستوى ضغط الدم ويعمل على حماية القلب.

وتتوفر هذه الأحماض في أطعمة مثل أسماك السلمون والتونة وزيت السمك والسردين والرنجة والمحار وبذور الشيا، ويمكن الحصول عليها عبر المكملات الغذائية.

وشارك في الدراسة ما يقرب من 5 آلاف شخص تتراوح أعمارهم من 22 إلى 86 عاما، وتناول المشاركون مصادر غذائية مختلفة أو مكملات موصوفة من الأحماض الدهنية لمدة 10 أسابيع في المتوسط.

ووجدت النتائج أنه مقارنةً بالبالغين الذين لم يستهلكوا أحماض (أوميغا 3) الدهنية، فإن من تناول ما بين 2 إلى 3 غرامات يوميًا في شكل مكمل غذائي أو من خلال الطعام أو كليهما انخفضت لديه نسبة ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمتوسط ​​2 مليمتر زئبق.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، في يونيو/حزيران 2019، عدم اعتراضها على أن تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية في الطعام أو بالمكملات الغذائية قد يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول حصتين من الأسماك أسبوعيًا (خاصة الأسماك الدهنية مثل السلمون) كجزء من نظام غذائي صحي للقلب.