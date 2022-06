رسائل تحذيرية يحاول جسدك إخبارك بها.. تعرّف عليها ولماذا يجب أن تصغي إليها؟

عندما تسوء الصحة، فلا يحدث ذلك دون سابق إنذار، إذ عادةً ما ترسل أجسامنا إشارات تحذيرية تخبرنا بوجود مشكلة ما، ويكشف الخبراء عن الطرق المختلفة التي يتواصل بها جسمك معك ولماذا يجب أن تصغي إليها.

وبحسب موقع (إيت ذيس Eat This) الأمريكي، ليست الصحة الجسدية فقط التي تتواصل معها أجسادنا، بل الصحة العقلية كذلك، وفقا للدكتورة غيل سالتز أستاذ الطب النفسي بنيويورك ومضيفة برنامج (كيف يمكنني المساعدة؟).

وتقول الدكتور غيل إن العقل والجسد يمكنهما أيضًا إخبارك بأنك بحاجة إلى تطوير المزيد من أدوات التأقلم لإدارة التوتر وحالتك المزاجية لتحقيق أداء أفضل على المدى الطويل ومنع حدوث نوبات مستقبلية.

وتضيف: العقل والجسم مرتبطان، فما يؤثر في عقلنا يؤثر أيضًا في أجسامنا، وعند المعاناة من الإجهاد الحاد الشديد يمكن للجسم أن يخبرنا من خلال الأعراض الملحوظة التي نشهدها بسبب إطلاق النورإبينفرين (ناقل عصبي)، وهو ما يجعل المرء يشعر بالعصبية وارتفاع ضغط الدم والشعور بالغثيان وحتى ضيق التنفس.

ومع مرور الوقت وإذا استمر التوتر وأصبح إجهادًا مزمنًا، فإن إطلاق هرمون الكورتيزول المستمر بسبب الإجهاد يسبب تلفا بالجسد، وقد يشعر الشخص بالإرهاق وأن لديه أوجاع وآلام مختلفة غير مبررة وربما آلام في المعدة وصداع.

ويمكن لجسمنا أن يخبرنا عندما نشعر بالاكتئاب، فبالإضافة إلى الشعور بالحزن وانعدام القيمة واليأس والذنب، يمكن أن يشعر الجسم بالثقل والخدر، وقد تتباطأ الحركات أو يشعر المرء بالتوتر الشديد، وربما بفقدان الشهية، وكلها رسائل يخبره بها جسمه بأنه مكتئب.

