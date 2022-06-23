كندا تعلن إجراءً هو “الأول من نوعه” لمكافحة التدخين (فيديو)

أعلنت كندا إجراءً لمكافحة التدخين يعتبر الأول من نوعه، حيث سيوضع تحذير من مخاطر التدخين على كل سيجارة لضمان وصول التحذير من أضرار التدخين إلى الجميع ولاسيما الشباب.

وتأتي هذه الخطوة بعدما كانت كندا هي أول دولة في العالم تضع الرسوم والبيانات التحذيرية على عبوات السجائر عام 2000.

وقالت وزيرة الصحة العقلية والإدمان في كندا كارولين بينيت في مؤتمر صحفي إن شركات السجائر الكندية ستكون مطالبة بكتابة تحذيرات صحية على كل سيجارة على حدة.

وكشفت دراسة أجراها باحثون في كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة في الولايات المتحدة، استعرضها برنامج (مع الحكيم) أن الأشخاص الذين يدخنون سجائر التبغ أصيبوا بقصور في القلب بمعدل الضعف مقارنة بأولئك الذين لم يدخنوا مطلقًا.

ووجد الباحثون رابطًا بين ممارسة التدخين والإصابة بكلا نوعي قصور القلب.

وأشار الباحثون أيضًا إلى أن أضرار التدخين على صحة الإنسان يمكن أن تستمر حتى بعد الإقلاع عنه مدة تصل إلى ثلاثة عقود.

وفي السياق الصحي، أشار برنامج (مع الحكيم) إلى دراسة أخرى أجرتها جمعية القلب الأمريكية تشير إلى أن أحماض أوميغا -3 تساعد على خفض ضغط الدم.

ووجدت الدراسة أن تناول 3 غرامات يوميًّا من أوميغا -3 يحافظ على سلامة وصحة القلب.

وتتوفر هذه الأحماض في أطعمة مثل السلمون والمحار وبذور الشيا وغيرها من الأطعمة كما يمكن تناولها عن طريق المكملات الغذائية.