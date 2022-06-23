حجم الثدي قد يكون أحد أسباب إصابات الكتف.. طبيب أمريكي يفسّر العلاقة (فيديو)

يعاني كثير من الأشخاص في العالم من آلام في الكتف، وذلك نتيجة للعديد من المشاكل الشائعة كتمزق العضلات والتهاب أوتار الكتف وغيرها.

ومن أغرب أسباب آلام الكتف التي أشار إليها الطبيب الأمريكي الدكتور (بريت بارنز) استشاري العظام وجراحة الكتف بمركز دوك في قطر، كبرُ حجم الثدي وخاصة لدى النساء.

فقد أوضح الطبيب خلال لقاء مع برنامج (مع الحكيم) أن هناك العديد من الأسباب التي تسبب آلام الكتف، ومن أهمها الإصابات الرياضية أو نمط الحياة العصرية التي يكثر فيها استخدام الحاسوب والهواتف الذكية ساعات طويلة.

وأضاف الطبيب في لقائه مع برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر “أن حجم الثدي قد يرتبط ارتباطا وثيقا بآلام الكتف المزمنة وهو أمر يغفل عنه الكثير من المرضى والأطباء”.

آلية عمل المفصل

ولتوضيح هذه العلاقة بين آلام الكتف أو الرقبة وحجم الثدي، أوضح الطبيب أن آلية عمل مفصل الكتف تعتمد بشكل أساسي على التوافق بين رأس المفصل وتجويف لوح الكتف.

كما تعتمد حركة المفصل على الأربطة والنسيج الغضروفي الليفي، إضافة إلى الأوتار والعضلات الواقعة حول مفصل الكتف التي تساعد على زيادة مستوى الحركة في الكتف مما يجعل الشخص قادرا على رفع يده إلى الأعلى بمقدار 180 درجة.

وعند وجود مشكلة ما في أي جزء من الأجزاء السابق ذكرها في الكتف يعاني الشخص من آلام مزمنة، تقلل تركيز الشخص في أداء عمله وتسبب آلاما في أعضاء أخرى كالرقبة.

كثيرون يعانون من آلام الكتف بسبب الإصابات الرياضية أو نمط الحياة العصرية .. ماهي المسببات والتشخيص وطرق العلاج ؟ د. بريت بارنز

استشاري العظام وجراحة الكتف في مركز دوك – قطر #مع_الحكيم https://t.co/H9BAqltlNy — مع الحكيم (@m3alhakim) June 22, 2022

عمليات تصغير الثدي

وقال الطبيب، إن كبر حجم الثدي غالبًا ما يرتبط بآلام الرقبة والكتف حيث تعتمد صحة الرقبة والكتفين على استقامة كليهما، ولكن وجود ثدي كبير قد يسبب الانحناء إلى الأمام مما يجبر الرقبة على اتخاذ وضعية التمدد غير المريح.

وأوضح أن ذلك يؤدي بدوره إلى الضغط على العضلات والأوتار في الكتفين وزيادة الضغط الواقع على القفص الصدري والأربطة التي تربط الأضلاع بالعمود الفقري، ولذلك ينصح الطبيب في هذه الحالة بالخضوع لعمليات تصغير الثدي.

كما أشار الدكتور بريت إلى زيادة إصابات الكتف في الآونة الأخيرة بسبب المبالغة في أداء التمرينات الرياضية، حيث يعاني العديد من لاعبي كمال الأجسام والرياضيين من إصابات في الكتفين والرقبة.

وأوصى الطبيب باستشارة مدرب متخصص عند محاولة رفع الأوزان الثقيلة، وأوصى بالجلوس بشكل مستقيم وعدم الانحناء والاقتراب من شاشات الحاسوب، وبتكرار الوقوف أثناء العمل.

وأوضح أنه في حالة عدم القدرة على رفع وزن ما، عشر مرات متكررة، فإنه يجب تخفيف الوزن على الفور أو التوقف عن التدريب لتجنب آلام الظهر والكتف الناتجة عن الإجهاد العضلي المستمر.