هذا أكثر أنواع الجبن إضرارًا بصحة القلب.. إليك أفضل البدائل

حذر خبراء تغذية من مخاطر تناول “الجبن الكريمي” واعتبروه مصدرًا للعديد من المشكلات الصحية المرتبطة بالقلب.

واعتبر الخبراء في تقارير إعلامية عدة أنه من الممكن تصنيف الجبن الكريمي على أنه “الأسوأ على الإطلاق” بين جميع أنواع الأجبان.

وقالت المختصة بالتغذية لورين ماناكير في تصريحات نقلها موقع “كُلْ هذا” (إيت ذيس) إنه “يمكن أن يكون الجبن جزءًا من نظام غذائي صحي للقلب عند مراقبة الحصص المناسبة”، مؤكدة أن الجبن الكريمي خاصة “قد يكون هو الأسوأ للقلب”.

وأوضحت أن الجبن الكريمي غني بالدهون المشبعة وخال من المغذيات الدقيقة.

وتتشكل 87% من السعرات الحرارية لملعقتين كبيرتين من الجبن الكريمي من الدهون، وتحتوي الحصة الواحدة من الجبن الكريمي أيضًا على 29 ملليغرامًا من الكوليسترول، وفقًا لموقع (إيت ذيس).

ودعا الخبراء من يعانون من أمراض القلب ويحاولون التقليل من تناول الكوليسترول إلى تجنب الجبن الكريمي واللجوء لبدائل أكثر ملاءمة للصحة.

وفي هذا السياق، يحذر خبراء التغذية من إضافة السكريات إلى الجبن الكريمي مثل التوت أو السكر البني والقرفة.

وقالوا إنه على الرغم من أنها تبدو خيارات صحية فإنها “تُضيف سكريات إضافية إلى الجبن الكريمي الغني بالدهون”، وفق المصدر ذاته.

وينصح الخبراء أيضًا بمراجعة مكونات الجبن الكريمي لتجنب تناول أي مواد حافظة مضافة مثل شراب الذرة وغيرها من المكونات المضرة بالصحة.

بدائل صحية

من جهته، استعرض موقع (هيلث لاين) قائمة بأفضل البدائل الصحية التي يمكن اللجوء إليها عوضًا عن الجبن الكريمي.

وذكر الموقع المتخصص في التغذية أن الجبن القريش “هو الأفضل” وأنه صحي أكثر من غيره ويحتوي على دهون مشبعة أقل ويُعد بديلا طبيعيا للجبن الكريمي.

وأشار الموقع أيضًا نقلًا عن خبراء، إلى أن الزبادي اليوناني بديل رائع للجبن الكريمي لكونه غني بالبروتين والكالسيوم وفيتامين بي 12، ويمكن استخدامه بعد التصفية للدهن مع الخبر.

وأشار أيضًا إلى إمكانية استخدام الجبن “الريكوتا” ومعجون الحمص للحصول على نتائج مشابهة للجبن الكريمي.