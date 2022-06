هل يمكن تناول الأطعمة المجمدة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية؟

ربما يكون المجمِّد الخاص بك مليئًا بالعديد من الأطعمة، بما فيها الخضروات والفواكه والمثلجات واللحوم والأطعمة الجاهزة في انتظار إذابتها وطهيها.

وإذا لاحظت أن التاريخ المدون على عبوة الطعام المجمد قد مضى بالفعل، فقد تتساءل عما إذا كان هذا الطعام لا يزال آمنًا للأكل.

الخبر السار هو أنه يمكنك تناول الأطعمة المجمدة التي انتهت صلاحيتها، بالرغم من أنه في بعض الحالات ربما تقل جودة النكهة أو اللون أو الملمس، بحسب تقرير لموقع “هيلث لاين” (Healthline).

ويعد تجميد الطعام طريقة ممتازة للحفاظ على القيمة الغذائية والجودة والنكهة بها. وعلى عكس الأطعمة القابلة للتلف المخزنة في الثلاجة، غالبًا ما تكون الأطعمة المجمدة آمنة لفترة طويلة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، إذ يؤدي تخزين الطعام عند 0 درجة مئوية إلى تعطيل الميكروبات (البكتيريا) التي يمكن أن تسبب التلف.

ولكن إذا تم فتح المجمِّد كثيرًا والسماح للأطعمة بالوصول إلى درجات حرارة أعلى من 0 درجة، فإن فرص التلف تزداد.

