هل يمكن تناول الأطعمة المجمدة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية؟

ربما يكون المجمِّد الخاص بك مليئًا بالعديد من الأطعمة، بما فيها الخضروات والفواكه والمثلجات واللحوم والأطعمة الجاهزة في انتظار إذابتها وطهيها.

وإذا لاحظت أن التاريخ المدون على عبوة الطعام المجمد قد مضى بالفعل، فقد تتساءل عما إذا كان هذا الطعام لا يزال آمنًا للأكل.

الخبر السار هو أنه يمكنك تناول الأطعمة المجمدة التي انتهت صلاحيتها، بالرغم من أنه في بعض الحالات ربما تقل جودة النكهة أو اللون أو الملمس، بحسب تقرير لموقع “هيلث لاين” (Healthline).

ويعد تجميد الطعام طريقة ممتازة للحفاظ على القيمة الغذائية والجودة والنكهة بها. وعلى عكس الأطعمة القابلة للتلف المخزنة في الثلاجة، غالبًا ما تكون الأطعمة المجمدة آمنة لفترة طويلة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، إذ يؤدي تخزين الطعام عند 0 درجة مئوية إلى تعطيل الميكروبات (البكتيريا) التي يمكن أن تسبب التلف.

ولكن إذا تم فتح المجمِّد كثيرًا والسماح للأطعمة بالوصول إلى درجات حرارة أعلى من 0 درجة، فإن فرص التلف تزداد.

Can You Eat Frozen Food Past the Expiration Date? https://t.co/AA7YJp2MKY — Just For You (@JustForu2794) June 17, 2022

وفي حين أن الطعام غالبًا ما يكون آمنًا للأكل بعد تاريخ انتهاء صلاحيته، فإن هذا لا يعني أنك سترغب في تناوله، ولتجنب إهدار الطعام، كن مبدعًا في كيفية استخدام الأطعمة المجمدة من خلال استخدامها في الطبخ أو الأطباق المخبوزة أو العصائر.

وإذا تم تخزين الطعام بشكل غير صحيح أو تم السماح له بالوصول إلى درجات حرارة أعلى من 0 درجة فهرنهايت ، فقد لا يكون تناوله آمنًا حتى ولو لم تنته صلاحيته. وإذا كان للطعام رائحة فاسدة بعد إذابته ، فمن الأسلم التخلص منه.

وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتأكد من أن طعامك المجمد يبقى آمنًا:

احتفظ بمقياس حرارة في الفريزر الخاص بك للتحقق من بقاء درجة الحرارة عند 0 درجة مئوية. تجنب وضع الأطعمة الدافئة في المجمد الخاص بك، واتركها تبرد في الثلاجة قبل وضعها في المجمد. قلل من عدد مرات فتح المجمد.

وإليك بعض الأطعمة الشائعة ومدة احتفاظها بجودتها ونضارتها في المجمد عند 0 درجة مئوية: