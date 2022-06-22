ماذا تفعل “بيضة” واحدة يوميا في القلب؟ مع الحكيم يجيب

كشفت دراسة علمية حديثة أن البيض مفيد لمرضى القلب حال تناوله في وجبة الإفطار.

ويشار إلى البيض أحيانًا على أنه غذاء خطير على صحة القلب لأنه يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، بينما يعدّه البعض عنصرًا مهمًّا في النظام الغذائي الصحي.

وأوضح القائمون على الدراسة أن الذين يتناولون البيض بانتظام لديهم المزيد من البروتين الدهني (A1) في أنظمتهم الغذائية، وهو لبنة من البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) حيث يشار إليه في بعض الأحيان بالكوليسترول “الجيد”.

ووفقًا للدراسة، فإن وجود جزيئات البروتين الدهني العالي الكثافة بنسب كبيرة في الدم يساعد على إزالة الكوليسترول من الأوعية الدموية والحماية من الانسدادات التي يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ولفت الفريق البحثي إلى أن من جعلوا البيض جزءًا من نظامهم الغذائي كان لديهم عدد أقل من المشاكل المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجدت الدراسة التي نُشرت في مجلة (eLife) أن الاستهلاك المعتدل للبيض يمكن أن يزيد من التمثيل الغذائي الصحي للقلب في الدم، وهو ما يفسر جزئيًّا التأثير الوقائي لاستهلاك البيض بشكل معتدل على أمراض القلب والأوعية الدموية.

يُذكر أن دراسة نُشرت عام 2018 في مجلة القلب كشفت أن الذين يأكلون “بيضة واحدة” يوميًّا كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية مقارنة بمن يأكلون البيض بشكل أقل.

كما أن دراسة تطرقت إلى استهلاك البيض وتأثيراته الصحية، شارك فيها خبراء من 6 دول بالتعاون مع مركز (سيبروبين) الإسباني للبحوث الطبية الحيوية في الفيزيولوجيا المرضية للسمنة والتغذية التابع لجامعة نافارا الإسبانية، ونُشرت في “المجلة الأوربية للتغذية الطبية”، وشملت تحليل 39 دراسة مع أكثر من 1.8 مليون مشارك، خلصت إلى أنه عمومًا يمكن تناول 4 بيضات في الأسبوع.