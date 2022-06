هل تستطيع الوقوف على ساق واحدة؟ دراسة تنبّهك لاختبار بسيط يتعلق بطول العمر

هل تستطيع الوقوف على ساق واحدة؟ قد تحتاج إلى إجراء هذا الاختبار البسيط إذ أظهرت دراسة جديدة أن عدم القدرة على الوقوف على ساق واحدة لمدة 10 ثوانٍ في وقت لاحق من العمر يرتبط بمضاعفة خطر الوفاة خلال عقد.

واقترح البحث -الذي نُشر يوم الثلاثاء في المجلة البريطانية للطب الرياضي- أن اختبار التوازن البسيط قد يكون مفيدًا في الاختبارات البدنية الروتينية للأشخاص في منتصف العمر وكبار السن.

وأشار إلى أنه في حين أن الشيخوخة تؤدي إلى تدهور اللياقة البدنية وقوة العضلات والمرونة، فإن التوازن يميل إلى الحفاظ عليه بشكل معقول حتى سن الخمسين ثم يبدأ في التراجع بسرعة نسبية. وربطت الأبحاث السابقة عدم القدرة على الوقوف على ساق واحدة بزيادة خطر السقوط والتدهور المعرفي.

وشملت الدراسة 1702 شخص تتراوح أعمارهم بين 51 و75 عامًا يعيشون في البرازيل، وطُلب منهم تحقيق التوازن على ساق واحدة أثناء الفحص الأولي.

ودعا الباحثون المشاركين إلى وضع مقدمة القدم الحرة خلف الرجل الواقفة، وإبقاء أذرعهم على جانبيهم وأعينهم ثابتة إلى الأمام، وتم السماح بثلاث محاولات على أي من القدمين.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور (كلاوديو جيل أراوجو) من ريو دي جانيرو في البرازيل، إن القدرة على التوازن على ساق واحدة مهمة لكبار السن لعدد من الأسباب، كما أنها تعكس مستويات اللياقة والصحة.

This is what it all comes down to?

"(CNN) – An inability to stand on one leg for 10 seconds in later life is linked to nearly double the risk of death from any cause within the next decade, according to a new study."https://t.co/UZjjTUUiVz

— Lucie Catnip (@LucieCatnip) June 22, 2022