للمرة الأولى في قطر .. إجراء جراحة لإزالة ورم بالدماغ لمريض أثناء يقظته

نجح فريق طبي في إجراء جراحة عالية الدقة لاستئصال ورم في منطقة الكلام والحركة بالدماغ أثناء يقظة المريض، وذلك للمرة الأولى في دولة قطر.

وأُجريت العملية في مستشفى حمد العام، باستخدام التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي، وتكنولوجيا التصوير الشعاعي ثلاثي الأبعاد لرسم الدماغ، وغادر المريض (40 عامًا) المستشفى بعد 5 أيام فقط من إجرائها.

فريق طبي بحمد الطبية يجري جراحة عالية التخصص لإزالة ورم دماغي لمريض في حالة اليقظةhttps://t.co/xproQM6pyb pic.twitter.com/98ZNqhYHPi — مؤسسة حمد الطبية (@HMC_Qatar) June 19, 2022

واستمرت العملية أكثر من 5 ساعات، استُخدمت خلالها تقنيات فائقة التطور، من فريق طبي يتجاوز 10 أفراد.

وكان من الضروري إجراء الجراحة أثناء يقظة المريض والحفاظ على تفاعله مع الفريق الجراحي، بسبب وجود الورم بالقرب من المناطق الحرجة التي تتحكم في الكلام والمهارات الحركية.

وقالت رئيسة الفريق الطبي الدكتورة غاية إبراهيم الرميحي -استشاري جراحة المخ والأعصاب- إن الفريق لم يستأصل الورم بالجراحة فحسب، بل نجح كذلك في التقليل من نوبات الصرع التي كانت تنتاب المريض نتيجة هذا الورم وهو من الدرجة الثانية، مع الحفاظ على مهاراته الوظيفية.

وأشارت إلى أن الطاقم الطبي خلال العملية الجراحية ضم استشاريًّا في علم النفس العصبي، للتواصل مع المريض باللغة العربية طوال العملية، وقياس درجة الانتباه وحالة الذاكرة والتخاطب ونشاط الدماغ لديه، مما يجعل هذه العملية هي الأولى من نوعها في دولة قطر مع استخدم اختبارات باللغة العربية صُمّمت خصيصًا لفحص المريض أثناء العملية بلغته الأم، إذ إن ترجمة اللغة الإنجليزية للاستبيانات الموجودة حاليًّا عالميًّا قد يدركها الدماغ بطريقة مختلفة تمامًا.

وأوضحت الدكتورة غاية الرميحي أن المريض كان لديه ورم في الفص الدماغي الأيسر المسؤول عن الكلام قبل 3 سنوات، ثم تطور وزاد حجمه وكان يسبب له صعوبة في الكلام، ونوبات من الدوار والصرع الكلي وشللًا مفاجئًا في ذراعه اليمنى.

وأضافت أنه رغم أن الورم بطيء النمو فإنه في موضع قريب جدًّا من مراكز اللغة والحركة بقشرة الدماغ، وهو ما تطلّب إجراء الجراحة أثناء يقظة المريض حتى يتمكن الفريق الطبي من اجراء اختبار وظائف اللغة والوظائف الإدراكية العليا أثناء الجراحة، والتقليل من مخاطر العملية.