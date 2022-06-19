إفطار قد يبدو صحيا عليك تجنبه

قدّمت جمعية معنية بالتوعية بمخاطر ضغط الدم في المملكة المتحدة نصائح “بتجنب” حبوب الإفطار المعروفة بـ”السيريال”، التي تحتوي على سكريات مضافة بكمية كبيرة، مما يؤثر على ضغط الدم.

وقالت الجمعية الخيرية “تجنب حبوب الإفطار المضافة إليها السكريات، أو لا تضف المزيد من السكر إليها”.

وأوضحت أن السكريات المضافة في الإفطار قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وأضافت أن “الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف تميل إلى أن تكون عالية السعرات الحرارية ولكنها غالبا ما تقدّم القليل جدا من القيمة الغذائية أو لا توفر قيمة غذائية على الإطلاق”.

وبينت أن الطاقة الزائدة التي تمنحك إياها الحبوب، تجعلك تكتسب وزنا قد يرفع ضغط دمك، بجانب إمكانية الإصابة بمرض السكري.

وأكدت أن ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري يؤديان إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، خاصة إذا كنت مصابا بكليهما في الوقت ذاته.

ويُعد ارتفاع ضغط الدم مقدمة لمضاعفات قد تصيب الإنسان وتهدد حياته.

وقال خبير بالتغذية إن “السيريال” وجبة إفطار شائعة تبدو صحية، لكنها ليست كذلك ويجب تجنبها لأنها قد تزيد من خطر الإصابة بما يُعرف بـ”الحالة الصامتة”، أي الإصابة بأمراض خطيرة لكن من دون وجود مضاعفات واضحة وظاهرة على الجسم.

وأوضح خبير التغذية مارك غيلبرت لموقع “ديلي إكسبرس” البريطاني، أن هذه النصيحة مدعومة بأبحاث كثيرة.

وتابع “وفقا لمراجعة عام 2014 للأبحاث في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية التي نظرت في أكثر من 11 ألف دراسة، فإن السكر يُعد سببا مهما لارتفاع ضغط الدم. لذا فإن آخر شيء يحتاجه أي شخص هو أن يبدأ يومه بحبوب عالية السكر”.

وأضاف أنه “حتى الحبوب المنخفضة السكر قد تزيد من نسبة السكر في الدم لأنها تتكون عادة بشكل أساسي من الكربوهيدرات المكررة، ويستهلك معظم الناس مرتين إلى 4 أضعاف حجم الحصة الموصى بها”.

وأكد أنه إذا كنت لا ترغب في التخلي عن وجبة الإفطار، فإن منظمة ضغط الدم في المملكة المتحدة توصي باختيار الفاكهة بدلا من الحبوب. وينصح “بإضافة بعض التوت الطازج أو المجمد لتحلية وجبة الإفطار بشكل طبيعي”.

والحبوب التي تحتوي على سكريات مضافة ليست هي المصادر الوحيدة للسكريات المضافة، فوفقًا لمنظمة ضغط الدم في المملكة المتحدة، فإن المصادر الرئيسية للسكريات المضافة في أنظمتنا الغذائية هي:

1- سكر المائدة

2- المربيات والمعلبات

3- الحلويات والشوكولاتة

4- عصير الفاكهة والمشروبات الغازية

5- بسكويت وكعك