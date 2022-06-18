“اكتئاب وقلق ومعاناة نفسية غير مسبوقة”.. تقرير يكشف توابع جائحة كورونا حول العالم

سلط “تقرير الصحة النفسية في العالم” الضوء على مشاكل نفسية يتعرض لها البشر حول العالم جراء الأحداث الحالية، وما سبّبه ذلك من صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية النفسية.

وحذّر التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية من ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق بمقدار الربع خلال العام الأول للجائحة.

وأضاف أن “المعاناة النفسية التي يمر بها العالم غير مسبوقة” وما زالت تتفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 وظهور الأوبئة الجديدة.

WHO calls on all stakeholders to work together to deepen the value and commitment given to #MentalHealth, reshape the environments that influence mental health and strengthen the systems that care for people’s mental health: WHO #WorldMentalHealthReport https://t.co/J856BrylBB — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 17, 2022

وأوضحت نتائج التقرير الصادر بناء على أكبر مراجعة للصحة النفسية العالمية منذ عقدين أنه “حتى قبل جائحة كورونا كان نحو مليار شخص حول العالم -بما في ذلك 14% من المراهقين- يعانون من اضطراب نفسي”.

وتسبّب الانتحار في وفاة واحدة من بين كل 100 حالة، وكانت 58% من حالات الانتحار قبل سن الخمسين.

وذكر التقرير أن ميزانيات الصحة النفسية منخفضة للغاية، إذ يخصَّص 2% فقط من ميزانيات الصحة الوطنية، وأقل من 1% من جميع المساعدات الصحية الدولية للصحة النفسية.

ووفق التقرير، فإن واحدًا من كل 8 أشخاص على مستوى العالم يعاني من اضطراب نفسي، وتتفاقم المعاناة بالنسبة لمن يعيشون في مناطق النزاع لتصل إلى واحد من بين كل 5 أشخاص.

وأضافت المنظمة أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين علاج المرضى المصابين بالذهان في مختلف البلاد، فبينما يتلقى أكثر من 70% من المصابين بالذهان العلاج في البُلدان ذات الدخل المرتفع، ينخفض العدد إلى 21% فقط في الدول المنخفضة الدخل.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت منظمة الصحة إن أحداث أوكرانيا أثّرت في الحالة النفسية للأطفال الأوكرانيين، وإنهم يعانون ضغوطًا حادة واضطرابات عاطفية.