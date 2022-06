“اكتئاب وقلق ومعاناة نفسية غير مسبوقة”.. تقرير يكشف توابع جائحة كورونا حول العالم

سلط “تقرير الصحة النفسية في العالم” الضوء على مشاكل نفسية يتعرض لها البشر حول العالم جراء الأحداث الحالية، وما سبّبه ذلك من صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية النفسية.

وحذّر التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية من ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق بمقدار الربع خلال العام الأول للجائحة.

وأضاف أن “المعاناة النفسية التي يمر بها العالم غير مسبوقة” وما زالت تتفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 وظهور الأوبئة الجديدة.

WHO calls on all stakeholders to work together to deepen the value and commitment given to #MentalHealth, reshape the environments that influence mental health and strengthen the systems that care for people’s mental health: WHO #WorldMentalHealthReport https://t.co/J856BrylBB

