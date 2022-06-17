تعرف إلى فوائد الرمان السحرية والكمية المسموح بتناولها يوميا

تعد فاكهة الرمان جميلة الشكل ولذيذة الطعم وتلفت الانتباه، لكن مزاياها لا تتوقف هنا، ففوائدها الصحية كثيرة ومهمة.

وتقول أخصائية التغذية جوليا زومبانو إن إضافة الرمان إلى النظام الغذائي يمكن أن يشكل إضافة نوعية.

هل هناك فرق بين عصر الرمان أو أكل حبوبه؟

دائمًا ما تكون حبات الرمان والعصير الطازج أفضل من العصير المعبأ في زجاجات، لكن كليهما له فوائد، فإذا كنت ترغب في استهلاك كمية أقل من السكر، تناول ثمرة الرمان بدلًا من شربها عصيرًا.

فوائد الرمان:

1- غنية بمضادات الأكسدة

تعرف مضادات الأكسدة بالمواد التي تساعد في حماية الخلايا من السموم المحيطة مثل التلوث ودخان السجائر.

ومن المعروف أن مضادات الأكسدة تساعد في منع وإصلاح التلف الذي يصيب الحمض النووي، وهو ما قد يؤدي حال حدوثه إلى الإصابة بالسرطان.

وبالطبع فإن عصير الرمان لن يمنع الإصابة بالسرطان، لكن الدراسات تشير إلى أنه قد يشكل إضافة للنظام الغذائي الصحي النباتي، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط.

2- يعزز صحة القلب

يستخدم الرمان منذ آلاف السنين ضمن الغذاء الطبي للأيورفيدا (منظومة من تعاليم الطب التقليدي التي نشأت في شبه القارة الهندية) بسبب خصائصه المضادة للأكسدة.

ويرتبط الإجهاد التأكسدي بالعديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب، ونظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة، فقد اكتشفت بعض الدراسات أن الرمان يمكن أن يحسّن عوامل الإجهاد التأكسدي، وبالتالي يؤثر إيجابًا في هذه الحالات.

3- تحسّن من صحة البروستاتا

وجدت بعض الأبحاث أن المكونات الموجودة في عصير الرمان تساعد في وقف حركة الخلايا السرطانية، وذلك عبر إضعاف جاذبيتها للإشارة الكيميائية التي تعزز تفشي الأورام السرطانية.

ووجد باحثون في جامعة كاليفورنيا أن عصير الرمان يقلل من انتشار الخلايا السرطانية القاتلة لدى الرجال الذين خضعوا لعلاج سرطان البروستاتا.

هل الرمان صحي؟

الدلائل كلها تشير إلى أن الرمان صحي عندما يُدمج في نظام غذائي صحي للقلب، إذ يمكن رشها فوق السلطات أو دقيق الشوفان أو الكينوا أو الزبادي.

أما عن الكمية المسموح بتناولها فهي نصف حبة رمان يوميًا.