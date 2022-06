كورونا.. الولايات المتحدة تجيز استخدام لقاحي فايزر وموديرنا للأطفال الصغار

أجازت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف. دي. إيه)، اليوم الجمعة، الاستخدام الطارئ للقاحي (فايزر- بيونتيك) و(موديرنا) لمكافحة كوفيد-19 للأطفال الصغار، ما يمهد لبدء الحملة في الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل.

وسُمح بالاستخدام الطارئ للقاح (موديرنا) بجرعتين للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، وللقاح (فايزر- بيونتيك) بثلاث جرعات يبلغ حجم كل منها ثلاثة ميكروغرامات لمن تراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات.

وتشكل هذه الفئة العمرية آخر فئة لم تتلق حتى الآن اللقاح الذي يحميها من الفيروس في الولايات المتحدة وبلدان عدة.

وكانت (إف. دي. إيه) قد نشرت مراجعة، الجمعة، قالت إن لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة (موديرنا) يبدو آمنًا وفعالًا للاستخدام في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و17 عامًا.

وكان لقاح (فايزر- بيونتيك) مرخصًا لسن 5 سنوات وما فوق في البلاد.

وقال روبرت كاليف رئيس الإدارة في بيان “كان العديد من الأهالي ومقدمي الرعاية والأطباء ينتظرون لقاحًا للأطفال الصغار، وهذا الإجراء سيحمي الأطفال من سن 6 أشهر”.

وأضاف “كما رأينا بالنسبة للفئات الأكبر سنًا، ستوفر اللقاحات للأطفال الأصغر سنًا الحماية ضد أشد حالات كوفيد-19، مثل الاستشفاء والوفيات”.

ويجب أن توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي. دي. سي) حاليًا بهذه اللقاحات قبل بدء الحملة، وستُمنح الموافقة النهائية بعد اجتماع خبراء أعضاء في لجنة استشارية، يعقد يومي الجمعة والسبت.

وأشارت الحكومة الأمريكية إلى أنه بمجرد صدور قرار إدارة الأغذية والأدوية، يمكن البدء فورًا بإرسال نحو 10 ملايين جرعة إلى مختلف أنحاء البلاد، قبل إرسال ملايين أخرى في الأسابيع التالية، وستُوفَّر المعدات اللازمة للحقن، مثل الإبر الصغيرة.

وقالت (فايزر- بيونتيك)، الجمعة، إن إجازة الاستخدام الطارئ مستندة إلى بيانات من مرحلة ثانية من تجربة عشوائية قائمة على المقارنة بين مجموعتين اشتملت على 4526 طفلًا تبلغ أعمارهم من ستة أشهر حتى أربع سنوات.

وتعتزم (فايزر- بيونتيك) تقديم طلبات للحصول على ترخيص للقاحهما المضاد لكوفيد-19 في هذه الفئة العملية لجهات تنظيمية أخرى حول العالم، بما في ذلك وكالة الأدوية الأوربية في أوائل يوليو/تموز المقبل.

