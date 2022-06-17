بعد غيبوبة عامين.. إفاقة بريطاني من تجربة عقار جديد لعلاج كورونا أنقذت حياته

قال البريطاني جون حنا إن مشاركته في تجربة عقار ديكسميثازون لعلاج كورونا أنقذت حياته من موت محقق بعدما عانى أعراضا شديدة جدا لفيروس كورونا عام 2020 أدت لوضعه في غيبوبة مستحثة طبيًّا.

وأوضح لصحيفة الإندبندت البريطانية أن زوجته قامت بتسجيله في تجربة هذا العقار بوصفها بريق أمل أخير للشفاء، إذ تشير التقديرات إلى أن هذه التجربة أنقذت مليون شخص في العالم 22 ألفا منهم في المملكة المتحدة وحدها.

وتابع “هذا القرار غيّر كل شيء، فلولا الأطباء وفرق البحث التي تعمل على مدار الساعة لمعرفة العلاجات التي نجحت والتي لم تنجح لما كنت هنا اليوم”.

Today marks 2 years since the UK approved dexamethasone as the world’s first treatment for Covid. Thanks to British expertise from @NIHRresearch, @UniofOxford and the 47,000 trial participants for the work which has since saved more than 1 million lives.https://t.co/mKYZG5Pp6v — Sajid Javid (@sajidjavid) June 16, 2022

وفي 16 يونيو/ تموز 2020، وجد الباحثون أن عقار الديكساميثازون يقلل الوفيات بنسبة تصل إلى الثلث، وهو أول اختراق للدراسة التي تم الإعلان عنها في اليوم الأول من إغلاق المملكة المتحدة الوطني في 23 مارس/ آذار 2020.

وجاء التمويل الأساسي للدراسة من المملكة المتحدة للبحوث والابتكار (UKRI)، والمعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية (NIHR) باستثمار مشترك قدره 2.1 مليون جنيه إسترليني، بعد دعوة لتقديم مقترحات بحثية في أوائل فبراير/ شباط 2020.

وبعد أسبوعين، انضم 1000 مشارك إلى التجربة وبعد خمسة أسابيع، انضم 10 آلاف شخص.

ووجدت الدراسة أيضًا أن عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا ليس له أي فائدة سريرية وأن عقار لوبينافير-ريتونافير لم يكن فعالًا في تقليل الوفيات.

وقال البروفيسور باتريك تشينري، المدير السريري في مجلس البحوث الطبية في UKRI “تم إنقاذ حياة العديد من المرضى باستخدام الديكساميثازون بعد معاناتهم من أعراض حادة لكوفيد-19”.