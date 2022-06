بعد غيبوبة عامين.. إفاقة بريطاني من تجربة عقار جديد لعلاج كورونا أنقذت حياته

قال البريطاني جون حنا إن مشاركته في تجربة عقار ديكسميثازون لعلاج كورونا أنقذت حياته من موت محقق بعدما عانى أعراضا شديدة جدا لفيروس كورونا عام 2020 أدت لوضعه في غيبوبة مستحثة طبيًّا.

وأوضح لصحيفة الإندبندت البريطانية أن زوجته قامت بتسجيله في تجربة هذا العقار بوصفها بريق أمل أخير للشفاء، إذ تشير التقديرات إلى أن هذه التجربة أنقذت مليون شخص في العالم 22 ألفا منهم في المملكة المتحدة وحدها.

وتابع “هذا القرار غيّر كل شيء، فلولا الأطباء وفرق البحث التي تعمل على مدار الساعة لمعرفة العلاجات التي نجحت والتي لم تنجح لما كنت هنا اليوم”.

Today marks 2 years since the UK approved dexamethasone as the world’s first treatment for Covid.

Thanks to British expertise from @NIHRresearch, @UniofOxford and the 47,000 trial participants for the work which has since saved more than 1 million lives.https://t.co/mKYZG5Pp6v

— Sajid Javid (@sajidjavid) June 16, 2022