ابتسامة هوليوود.. إجراء تجميلي أم علاجي؟ مع الحكيم يجيب (فيديو)

تعد صحة الأسنان والابتسامة الجميلة من الأمور المهمة التي لا تنفصل عن بعضها، إذ يرتبط شكل ووظيفة الأسنان واللثة ارتباطًا وثيقًا، وهذا هو السبب الأساسي في تطوير علاجات وأجهزة حديثة تأخذ في الاعتبار جميع هذه الجوانب.

وقال الدكتور واصف صيرفي أخصائي طب وتجميل الأسنان وامتياز علاج عصب الأسنان في مركز ماربل الطبي في قطر إن عمليات تجميل الابتسامة غالبًا ما تبدو وكأنها تدور حول شكل الأسنان فقط.

لكن د. واصف أوضح في لقاء مع برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر أن مصطلح تجميل الأسنان لا يقتصر على الإجراءات العلاجية لإعطاء الأسنان مظهرا أجمل، بل يشمل أيضا إصلاح عيب شكليّ أو وظيفي في الأسنان ومنها الكسور وتزاحم الأسنان وبروزها.

كما أكد أن جراحة اللثة جزء مهم من تجميل الأسنان، إذ يمكن أن تغير إجراءات إصلاح اللثة الابتسامة بشكل كبير، موضحا أنه على الرغم من أن الأسنان هي العضو الظاهر، إلا أن التوازن بين الأسنان واللثة مهم للغاية.

وأشار إلى أن أمراض اللثة تؤدي إلى انفصال اللثة عن الأسنان وتكوين جيوب من البكتيريا، التي تبدو غير جذابة وغير مريحة، فضلا عن إزالة أنسجة اللثة من المناطق التي تنمو فيها بشكل متضخم.

وأضاف د. واصف أن تجميل الأسنان من التخصصات الطبية التي تتطور باستمرار، كما أن متابعة الطبيب لهذا التطور تجعل الأمر أسهل على الطبيب والمريض وتساهم في أن تجعل الجراحة أكثر نجاحا.

وأشار إلى أن من أفضل الأجهزة في هذا المجال هو جهاز الكاميرا داخل الفموية (intraoral scanner)، الذي يقوم بعدة مهام تشخيصية أهمها الفحص داخل الفم وخارج الفم والتصوير المقطعي المحوسب، لإعطاء أفضل النتائج بناءً على احتياجات كل مريض.

وأوضح د. واصف أن معظم الناس يعتقدون أنه بعد علاج الأسنان، يمكنهم المضي قدمًا في الحياة بابتسامة مستقيمة إلى الأبد دون بذل جهد، إلا أن ذلك لا يتحقق إلا إذا قام الشخص باتباع إرشادات تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون الذي يحتوي على الفلورايد مرتين على الأقل يوميًا.

ودعا إلى التركيز على أن تكون عملية التنظيف بعد كل وجبة وقبل النوم، فضلا عن استخدام خيط الأسنان بشكل يومي لتنظيف ما بين الأسنان وللتخلص من بقايا الأطعمة العالقة بينها.