التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط.. متى نصل إلى الهدف؟

أوضح الدكتور عوض مطرية مدير قسم النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية أن فكرة التأمين الصحي بدأت في ألمانيا عام 1883 بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار ضيف برنامج “مع الحكيم” إلى أن التأمين الصحي هو نظام تكاملي تشاركي من الدولة مع المواطن في تحمل أعباء المرض وآثاره، وأنه بدون إلزامية التأمين لا ينجح النظام الصحي وأنه لا يعتمد على مساهمة الأفراد فقط بل يعتمد على مساهمة كل من الدولة والمواطنين فضلا عن عمليات الشراء الاستراتيجي.

وقسم الدكتور مطرية أنظمة التأمين الصحي في أنحاء العالم إلى عدة أنواع أهمها:

ما يسمى “التغطية الصحية الشاملة”، حيث تتكفل الدولة بحصول المواطن على الرعاية الصحية التي يحتاج إليها في الوقت الذي يريده وفي المكان الذي يفضله، ويطبق ذلك في عدد من الدول الغربية وبعض الدول الخليجية.

ويوجد نوع آخر من التأمين الصحي وهو “النظام التشاركي” بين الدولة والمواطن، إذ تقوم الدولة بتأمين تكاليف الرعاية الصحية من خلال اشتراكات تجمعها من دخل المواطن ويشتهر هذا النوع في الدول النامية وخاصة التي كانت تحت نظم اشتراكية.

أما التأمين “الصحي الخاص” فهو من الأنواع التي تشهد تطورا مستمرا ويتم فيه الاتفاق بين المواطن وشركات التأمين الخاصة مقابل اشتراك شهري يدفع للشركة.

وأضاف الدكتور عوض أنه “بالنظر لنص دستور منظمة الصحة العالمية فإن الوصول للعلاج دون عناء هو حق من حقوق كل إنسان، إلا أن الواقع الملموس يرصد فجوة كبيرة وظلما واقعا على غالبية سكان العالم”.

وقال الدكتور عوض إن الصحة حق وعنصر أساسي في ثبات المجتمع واستقراره من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، إذ إنها تتصل اتصالا وثيقا بالإنتاج والاقتصاد الوطني وهو ما أثبتته جائحة كورونا التي أكدت أنه لا توجد أي تنمية بدون صحة.

واستطرد الضيف “فجميع القطاعات قد توقفت بسبب مرض، وبالتالي فهذا يؤكد أهمية الاستثمار والتخصيصات المالية من الموازنات العامة للقطاع الصحي حتى نستطيع أن نحصل على التنمية الاقتصادية والاستقرار المجتمعي والتطور المرغوب فيه”.

وتقاس جودة التأمين الصحي في كل بلد بمدى تطبيق التغطية الصحية الشاملة، وبالنظر إلى هذه الخريطة نجد محدودية الدول التي تطبق هذا النوع وهي الدول المشار إليها باللون الأخضر.

أما اللون الأزرق فيشير إلى وجود رعاية صحية ولكنها ليست تغطية شاملة كما في مصر وليبيا وبعض دول وسط أفريقيا وجنوب شرق آسيا. ويشير اللون الأحمر إلى دول بدون رعاية صحية مجانية، ومنها العراق ودول أفريقية. أما اللون الرمادي فيشير إلى الدول التي لا يتمتع مواطنوها بأي نوع من الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور عوض أن هناك مؤشرين يعتمد عليهما النظام الصحي وهما مؤشر يتعلق بالوصول للخدمات الصحية من ناحية فيزيائية وجغرافية، ومؤشر يتعلق بالحماية المالية في التغطية الصحية.

وأكد أن هناك بعض التحسن في إقليم شرق المتوسط من ناحية الوصول إلى الخدمات الصحية، حيث تظهر التقارير زيادة عدد الأشخاص المشمولين بالتغطية الصحية -وإن كانت زيادة طفيفة- ولكن للأسف عند مقارنة إقليم شرق المتوسط بأقاليم أخرى نجد هناك تراجعا في الترتيب على مستوى العالم.

والمشكلة الكبرى هي زيادة نسبة الأشخاص الذين يعانون من المصاريف الكارثية بسبب عدم وجود برامج حماية مالية خلال 10 سنوات سابقة (ويتم قياسها عن طريق قياس نسبة الناس الذين ينفقون أكثر من 10% من دخلهم على الصحة)، بأكثر من 70%.

ففي إقليم شرق المتوسط يوجد 50 مليون شخص يقعون في براثن الفقر نتيجة انعدام التغطية الصحية الشاملة فضلا عن غياب نظم الحماية المالية كأنظمة التأمين الصحي.

وأخيرا ناشد ضيف الجزيرة مباشر الحكومات تخصيص أموال أكثر لخدمة الصحة العامة والتغطية الشاملة توازي الاستثمارات الكبيرة الموجودة حاليا في قطاع الأدوية والمستشفيات والتجهيزات الطبية.