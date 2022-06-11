مع الحكيم

كم عدد ساعات النوم المناسبة للحفاظ على الوزن المثالي؟ مع الحكيم يجيبك (فيديو)

11/6/2022

كشفت دراسة أجراها فريق من جامعة كوبنهاغن في الدنمارك أن قلة النوم تعتبر من أحد أسباب البدانة وعودة الوزن الزائد بعد الحميات الناجحة لإنقاص الوزن.

وتابع الباحثون نحو 200 شخص من أصحاب الوزن الزائد من فئات عمرية مختلفة تتراوح بين سن 18 و65 عامًا، وكانوا يتبعون نظامًا غذائيًا لا يتخطى 800 سُعر يوميا على مدار شهرين، فقدوا فيه ما يعادل 12% من وزن الجسم.

ووجدت الدراسة المقدمة في المؤتمر الأوربي حول السمنة لهذا العام في هولندا، والتي دامت لمدة عام أن سبب فشل الحمية هو النوم لأقل من 6 ساعات يوميًا، إذ وجدت أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات استعادوا جزءًا كبيرًا من كتلة الدهون المفقودة في الحمية.

وتم قياس جودة النوم لكل شخص باستخدام مؤشر جودة النوم -وهو استبيان ذاتي التصنيف- ووجدوا أن صحة النوم كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحفاظ على الوزن، لذا نصح الفريق البحثي بساعتين من الأنشطة الحركية يوميًا لتحسين ساعات النوم وبالتالي الحفاظ على معدلات إنقاص الوزن الزائد.

قلة النوم

وأظهرت الدراسات السابقة أن قلة النوم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وتصلب الشرايين، وثبت أيضًا أن قلة أو كثرة النوم قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والوفاة.

ويساهم الحرمان من النوم أيضًا في الإصابة بالسمنة والسكري والالتهابات -وجميعها عوامل يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية – وهي السبب الأول للوفاة في العالم.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن أكثر من ثلث البالغين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم بشكل منتظم، وذلك بسبب نمط الحياة المرهق، والإفراط في استخدام الأجهزة الذكية، وعدم وضوح حدود الحياة العملية.

والجدير بالذكر أنه وبعد عام واحد من الحفاظ على الوزن، حافظ الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم على جودة نوم عالية والتي تحققت نتيجة اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، بينما انتكس الذين لم يمارسوا الرياضة بشكل منتظم.

المصدر : الجزيرة مباشر