الصحة العالمية تكشف درجة فاعلية التطعيم ضد جدري القرود وتوضح الفئات الأكثر عرضة للوفاة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن تطعيم الجدري الذي كان معتادًا في السابق فعال بنسبة تصل إلى 85% ضد الإصابة بعدوى جدري القرود، وذلك استنادًا إلى دراسات، وفق المنظمة ذاتها.

وكان التطعيم الروتيني ضد الجدري قد توقف بعد الإعلان عن القضاء على المرض عام 1980.

وأوضحت المنظمة أن جدري القرود قد يسبب الوفاة لا سيما لدى الأطفال الصغار والأشخاص المصابين -على سبيل المثال- بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

ولم يُعلن عن حدوث وفيات نتيجة الإصابة بعدوى جدري القرود خارج أفريقيا منذ أولى حالات الإصابة بالمرض المعلن عنها في مايو/أيار الماضي.

وجدري القرود فيروس نادر شبيه بالجدري البشري رغم كونه أخف، ورُصد للمرة الأولى في القرود بجمهورية الكونغو الديمقراطية خلال سبعينيات القرن الفائت، وزادت الحالات العقد الماضي في غربي أفريقيا.

وأوضحت الدراسات أن أكثر من 90% من المصابين تعافوا بشكل كامل بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقّوا تطعيمًا ضد الجدري أم لا.

وتتزايد حالات الإصابة بجدري القرود المُبلَّغ عنها منذ مايو الماضي في دول خارج أفريقيا.

وأعلنت الصحة العالمية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات وصل إلى 1285 حتى 8 يونيو/حزيران الجاري.

وكانت ألمانيا وحدها قد أعلنت عن 165 إصابة في 9 ولايات منذ ذلك التاريخ. وذكرت المنظمة أن عدد الدول المتأثرة بالعدوى لا يقل عن 28 خارج أفريقيا.

ومنذ مطلع العام، أُبلغ عن نحو 1500 حالة اشتباه من الدول الأفريقية الثماني التي عُرِف فيها المرض منذ عقود، وأبلغت هذه الدول عن وفاة 72 حالة.

وتفترض المنظمة أن جدري القرود ربما كان منتشرًا في دول خارج أفريقيا دون أن يُكتشف، لكنها رأت أن خطر انتشار المرض عالميًّا متوسط.

وتظهر أعراض المرض على هيئة حمّى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات والتهاب الحلق، بجانب الإرهاق والقشعريرة، مع طفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه وباطن القدمين والأعضاء التناسلية، وغيرها من أجزاء الجسم.

What are the symptoms of #Monkeypox? Who is at risk and how can we protect ourselves? What is WHO's response? This and more.

📹 WHO’s Dr.Rosamund Lewis, @PeopleDocGeneva, explains in Science in 5. pic.twitter.com/GFKgBaqPt6

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 11, 2022