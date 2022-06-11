الجيش الأمريكي يسجل أول إصابة بجدري القرود في صفوفه

كشف الجيش الأمريكي، أمس الجمعة، تسجيله أول إصابة مؤكدة بجدري القرود بين صفوف جنوده.

وقال بيل سبيكس، متحدث القيادة المركزية للجيش الأمريكي في أوربا (يوكوم) في بيان، إن الشخص المصاب يتلقى العلاج في عيادة شتوتغارت الصحية في ألمانيا، وهو الآن في عزلة في القاعدة.

وأضاف “قرر مسؤولو الصحة العامة أن الخطر على عموم السكان منخفض للغاية، وكإجراء احترازي، يتم تتبع المخالطين الذين تفاعلوا مع المريض”، وأشار إلى أن المصاب -الذي لم يكشف عن هويته- “كان في الخدمة عندما تم اكتشاف إصابته بجدري القرود”.

US military confirms its first case of monkeypox https://t.co/LDyQC7zBJP — FOX48 & CenLANow.com (@FOX48tv) June 10, 2022

وحتى الآن توجد 45 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود في 16 ولاية أمريكية، وشهدت الفترة الأخيرة تسجيل عدة إصابات بجدري القرود في عدد من الدول الغربية، بينها إسبانيا والبرتغال وبريطانيا وكندا وسويسرا والنمسا.

ويعمل المسؤولون الصحيون الأمريكيون لتوسيع قدرات الفحص للكشف عن جدري القرود استجابة لنداءات من خبراء في الأمراض المعدية يقولون إن هناك حاجة إلى جعل الفحص الخاص بهذا الفيروس جزءًا من الرعاية الصحية الاعتيادية.

ويقول مسؤولو الصحة إن معظم الحالات يبدو أنها تنتشر من خلال الاتصال الجسدي الوثيق، وإن العديد من المصابين بالمرض هم رجال يمارسون الشذوذ الجنسي.

First U.S. Military case of Monkeypox located in Germany.https://t.co/HW6UyDFEqG — The Original Deep State Satire (@TheOriginal_DSS) June 10, 2022

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد قال، الأربعاء الماضي، في جنيف إن عدد حالات الإصابة المسجلة بجدري القرود في الدول التي لم يسبق بها تسجيل حالات ارتفع إلى أكثر من 1000 حالة منذ مايو/ أيار.

وتظهر أعراض المرض على هيئة حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات والتهاب حلق، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه وباطن القدمين والأعضاء التناسلية وغيرها من أجزاء الجسم.

واكتشف جدري القرود أول مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.