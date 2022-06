الجيش الأمريكي يسجل أول إصابة بجدري القرود في صفوفه

كشف الجيش الأمريكي، أمس الجمعة، تسجيله أول إصابة مؤكدة بجدري القرود بين صفوف جنوده.

وقال بيل سبيكس، متحدث القيادة المركزية للجيش الأمريكي في أوربا (يوكوم) في بيان، إن الشخص المصاب يتلقى العلاج في عيادة شتوتغارت الصحية في ألمانيا، وهو الآن في عزلة في القاعدة.

وأضاف “قرر مسؤولو الصحة العامة أن الخطر على عموم السكان منخفض للغاية، وكإجراء احترازي، يتم تتبع المخالطين الذين تفاعلوا مع المريض”، وأشار إلى أن المصاب -الذي لم يكشف عن هويته- “كان في الخدمة عندما تم اكتشاف إصابته بجدري القرود”.

