منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة وتيرة انتقال الأمراض من الحيوانات إلى البشر

حذّر مايك رايان مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن تفشي الأمراض المتوطنة مثل جدري القردة وحمى لاسا صار يتكرر بصورة أكثر انتظامًا.

ونظرًا لأن تغير المناخ يسهم في تغير ظروف الطقس بسرعة مثل الجفاف، فإن الحيوانات والبشر يغيرون سلوكهم، بما في ذلك عادات البحث عن الغذاء، وقال رايان إنه نتيجة لذلك فإن أمراض “الهشاشة البيئية” التي تنتشر عادة في الحيوانات تقفز بصورة متزايدة إلى البشر.

وقال رايان “للأسف تتزايد هذه القدرة على تضخيم هذا المرض ونقله داخل مجتمعاتنا، لذا فقد زادت عوامل ظهور المرض وتفشيه”.

وأضاف رايان أنه على سبيل المثال، يوجد اتجاه تصاعدي في حالات حمى لاسا، وهو مرض فيروسي حاد ينتشر عن طريق القوارض المتوطنة في أفريقيا.

وتابع “اعتدنا على وجود من 3 إلى 5 على الأقل بين تفشي الإيبولا، والآن نكون محظوظين إذا كان لدينا من 3 إلى 5 أشهر”.

ويأتي تعليق رايان في الوقت الذي تستمر فيه حالات الإصابة بجدري القردة في الارتفاع خارج أفريقيا موطن المرض.

والمرض الحيواني المنشأ هو عبارة عن مرض معد قفز من غير الإنسان إلى الإنسان. وقد تكون العوامل المسببة للأمراض الحيوانية المنشأ عوامل بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية، أو قد تشمل عوامل غير تقليدية بإمكانها الانتشار بين البشر من خلال المخالطة المباشرة أو بوساطة الغذاء أو الماء أو البيئة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تلقت تقارير عن أكثر من 550 حالة إصابة مؤكدة بالمرض الفيروسي من 30 دولة خارج أفريقيا منذ التقرير الأول في بداية مايو/أيار.

وتظهر أعراض المرض على هيئة حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات والتهاب حلق، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه وباطن القدمين والأعضاء التناسلية وغيرها من أجزاء الجسم.

واكتشف جدري القرود أول مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.