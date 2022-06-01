بين فقدان الشهية والشره المَرضي.. هكذا تؤثر حسابات “المشاهير النحاف” على الشباب

تساهم شبكات التواصل الاجتماعي كما المجلات، في تصوير النحافة مثلًا أعلى، ما يؤدي إلى اضطرابات في الأكل لدى الكثيرين منها فقدان الشهية. ورغم كون هذه الشبكات تتيح إنشاء مجموعات دعم لمن يعانون هذه الاضطرابات، فقد يتسبب ذلك في جعلهم أسرى لهذه الحالة المرضية.

وهذه الظاهرة ليست جديدة، إذ سُجلت في مطلع العقد الثاني من القرن 21 طفرة مدونات مؤيدة لفقدان الشهية تسمى “برو-آنا” أو “الشره المرضي” وتسمى “برو- ميا”.

وبادرت الشركات الموفرة لخدمات الإنترنت لاحقًا إلى حذف هذه المدوّنات، لكنها باتت تتخذ أشكالًا جديدة على الشبكات الاجتماعية، على ما أفاد متخصصون بمناسبة اليوم العالمي لاضطرابات الأكل السلوكية الذي يصادف الخميس المقبل.

ومن هذه الأشكال ما يسمى “التحديات” التي غالبًا ما يطلقها شباب على شبكتي التواصل الاجتماعي تيك توك وإنستغرام وتتوجه إلى شباب آخرين.

ومن هذه “التحديات” تلك التي تسمى “ورقة إيه4 (A4)”، ويتطلب الفوز بها أن يقتصر مقاس محيط الخصر على 21 سنتيمترًا، أي بعرض ورقة (A4)، وهو ما يستحيل تحقيقه إلا باتباع حمية قاسية جداً تصل إلى حد الامتناع عن تناول الطعام مدة طويلة.

وتنتشرعلى الشبكات الاجتماعية آلاف الحسابات التي تمجّد النحافة ويمكن أن تتسبب بعُقد لدى المراهقين.

ويرى الأستاذ المحاضر في علم النفس السريري في جامعة نانت الفرنسية فالنتان فلودياس أن إقبال الشباب على حسابات هؤلاء المشاهير النحفاء الذين يتمتعون بلياقة بدنية وبصحة جيدة يعود أولًا إلى “الأفكار السائدة في المجتمع”.

ولاحظ فلودياس أن “مكافحة البدانة والدعوة إلى النشاط البدني يعززان نزعة اللجوء إلى هذه الحسابات التي تتوافق مع مبدأ النحافة”، مذكّرًا بالتصريحات المقلقة لمنظمة الصحة العالمية في أيار/مايو الفائت عن “وباء بدانة” في أوربا.

وباتت الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 25 عامًا يستخدمن الشبكات لعرض تجاربهنّ الاستشفائية وعلاقتهن بالمرض من خلال إنشاء حسابات “ريكوفيري” أي “شفاء”. وهذا ما يؤدي إلى إنشاء مجموعات تتبادل أعضاؤها المريضات المساعدة أملًا في التحسن.

وأوضح فلودياس أن هذا الأمر قد ينطوي على مخاطر، ذلك أن “فقدان الشهية غالبًا ما يكون مشكلة مرتبطة بالعلاقة مع الآخرين، ويكمن الخطر في أن هذه الحسابات قد تؤدي إلى أن يصبح مرض الشخص مرادفًا لهويته، ما يجعله أسيرًا لذات المرض.

وقد يعتقد بعض المرضى أنهم شفوا ولكنهم قد يصابون باضطراب مشابه، هو (الأرثوريكسيا) أو الهوس بالأكل الصحي.

وشاركت عالمة النفس في باريس بولين دريك عام 2019 في تأسيس ورشة عمل جماعية في مستشفى نهاري يستند على تجربة المرضى على الشبكات الاجتماعية.

وقالت إن هؤلاء الشباب الذين يعانون من اضطرابات الأكل “يتصفحون الشبكات الاجتماعية مساءً في غرفهم، عندما يكونون بمفردهم، وأحيانًا في لحظات القلق”.

وخلال ورش العمل، يعلقون على “منشور على إنستغرام أو فيديو على يوتيوب” ويحللون آثاره الإيجابية أو السلبية على وضعهم النفسي.

لكن دريك ترى أن النظرة إلى المحتوى تختلف “بحسب المريض، ومرحلة مرضه”.

وتشير مثلًا إلى أن حسابًا عن الطهي “قد يوفر احتمالات شفاء لمريض ما، لكنه قد يفاقم القيود الغذائية لدى مريض آخر”.