دراسة أمريكية: هكذا تساعد التمارين الرياضية في الابتعاد عن تناول الأطعمة الدهنية (فيديو)

أظهرت دراسة أجرتها جامعة واشنطن أن أداء التمارين الرياضية المكثفة لا يحرق الدهون فحسب، بل يمكن أن يبعد الشخص عن تناول الأطعمة الدهنية.

ووجد الباحثون في الدراسة أن الذين يمارسون الرياضة بانتظام كانوا قادرين على تجنب الإشارات الذهنية التي تحفز على تناول الأطعمة غير الصحية.

وأوضحت أن التمرينات يمكن أن تحسّن من انضباط الشخص واتخاذ القرار، وتمنعه من اتخاذ قرارات غذائية سيئة.

وهذه الصفة يمكن أن تضاف إلى النتائج الجيدة للتمرينات الرياضية المفيدة في جوانب عدة، منها الإسهام في الوقاية من أمراض القلب والسمنة والسكري.

ووفقًا لما أفادت به مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن ما يزيد على 40% من الأمريكيين يعانون السمنة، وأكثر من 70% يعانون زيادة الوزن.

وتقول الوكالة أيضًا إن ما يزيد على 10% من البالغين في الولايات المتحدة يعانون مرض السكري، وكلتا الحالتين مرتبطة بالأخرى، بجانب العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتوصلت الدراسة إلى أن التمرينات المكثفة يمكن أن تساعد الشخص على تطوير نظام غذائي أكثر صحة، كما تقل احتمالية رغبته في تناول الأطعمة الدهنية بعد ذلك.

ووفقًا لتصريحات الدكتور ترافيس براون -مؤلف الدراسة وخبير في علم الأعصاب- فإن “جزءًا مهمًّا من الحفاظ على نظام غذائي صحي هو امتلاك القوة الذهنية والإرادة والقدرة على قول لا”.

وأضاف “لا يمكن أن تكون التمارين مفيدة جسديًا فقط لفقدان الوزن، ولكن أيضًا عقليًا للتحكم في الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية”.

ويأمل الباحثون أن تكون هذه هي الخطوة الأولى نحو نتائج أكثر حول كيفية التحكم بشكل أفضل في السمنة وغيرها من الحالات المرتبطة بالنظم الغذائية السيئة، إذ إنه مع العدد الكبير من الذين يتعاملون مع السمنة لا يمكن أن تكون التمرينات الرياضية فقط هي الحل الأفضل.