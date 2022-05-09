أطعمة شائعة تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.. تعرّف إليها

كشفت دراسة حديثة أن عددًا من الأطعمة الشائعة قد تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان، ومنها الأطعمة الجاهزة والمعبأة مثل اللحوم المصنعة التي تحتوي على مواد حافظة تسمى النيتريت والنيترايت.

وتُعد هذه المواد مسرطنة محتملة حيث يمكن أن تتحول النترات إلى نيتريت في الأمعاء، مما يجعل كلا المركّبين مصدر قلق.

وأوضح الخبراء أن وجود هذه المركبات في القناة الهضمية يمكن أن يتسبب في تلف الحمض النووي، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وقارنت الدراسة -التي نشرت نتائجها جامعة أوكسفورد- مخاطر الإصابة بالسرطان بين مَن تناولوا النيتريت والنيترايت ومَن لم يفعلوا ذلك.

ووجدت الدراسة أن تناول المنتجات التي تحتوي على هذه المواد بانتظام يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنحو 25%، ومن خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بحوالي 60%.

وينصح الباحثون بالامتناع أو التقليل من استهلاك اللحوم المصنعة مثل الهوت دوج ولحم الخنزير والسجق واللانشون أو المرتديلا، لتجنب النيتريت والنيترايت في النظام الغذائي.

ويمكن اختيار القطع الطازجة من اللحوم أو الدواجن بدلًا عن ذلك، كما يمكن تقليل المخاطر بتناول مزيد من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في النظام الغذائي الموجودة في عدد من الخضروات والفاكهة الطازجة وغيرها.