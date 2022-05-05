مع الحكيم.. نصائح لتقليل اضطرابات الجهاز الهضمي بعد رمضان (فيديو)

قال الدكتور أكرم الخولاني أخصائي طب الأسرة في مركز ماربل الطبي بالدوحة وعضو الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، إن الصيام يعزز التحكم في نسبة السكّر في الدم عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين، مما قد يكون مفيدًا بشكل خاص لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري.

وأضاف الخولاني في حلقة من برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، أن تقليل مقاومة الأنسولين يؤدي إلى زيادة حساسية الجسم للأنسولين، مما يسمح له بنقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا بشكل أكثر كفاءة.

وأشار أيضًا إلى أن بعض الدراسات وجدت أن الصيام يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الالتهاب ويساعد على تعزيز الصحة، كما يعزز صحة القلب عن طريق تحسين ضغط الدم، وتقليل الدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول.

إلا أنه بعد انتهاء رمضان والعيد التي تعد مدة استثنائية من السنة يختلف فيها النظام الغذائي والعادات الاجتماعية ونمط الحياة اليومي عن بقية العام، يتغير أداء أجهزة الجسم عمومًا خاصة الجهاز الهضمي مع تغير الروتين اليومي الذي يصاحب الصيام.

فقد يشعر الشخص ببعض الاضطرابات الهضمية والعصبية بسبب العودة إلى الروتين السابق والعادات الخاطئة التي اعتاد عليها الشخص وامتنع عنها خلال وقت الصيام كالتدخين والإفراط في تناول الكافيين.

وأكد ضيف البرنامج أن بعض هذه العادات الخاطئة قد تؤدي إلى نتيجة عكسية للصيام، مثل الإفراط في تناول الطعام بعد انتهاء مدة الصيام، فضلًا عن الإقبال على الأطعمة الدهنية التي تحتوي على نسبة عالية من التوابل والزيوت والتي قد تؤدي إلى مشكلات هضمية كبيرة.

ومن أهم المشاكل التي قد يواجهها الصائم خلال شهر رمضان والعيد هي عسر الهضم والإمساك أو الإسهال، فضلًا عن اضطرابات النوم التي تحدث نتيجة هذه العادات الخاطئة، مما يؤدي إلى قلة التركيز وتهيج الجهاز العصبي، بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ في المستوى الدراسي لدى بعض الطلاب.

وأوضح الخولاني أنه نظريًا يجب أن تؤدي مدة الصيام والامتناع عن تناول بعض الأطعمة والمشروبات إلى تقليل إجمالي السعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة فقدان الوزن بمرور الوقت، إلا أن الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والجاهزة والحلويات قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في الوزن عند بعض الصائمين.

وبعد مرور مدة الصيام يعود الشخص إلى الروتين السابق، وتكون هذه فرصة جيدة لبداية جديدة تهدف إلى الاهتمام بالصحة والعناية بالجسم واكتساب عادات صحية سليمة، لذا نصح الطبيب بالتدرج في العودة إلى الروتين الطبيعي، وتقسيم الطعام على مدار اليوم حيث يفضل تناول 5 وجبات خفيفة بدلًا من 3 وجبات، وعدم العودة إلى العادات السيئة كالتدخين أو الإفراط في تناول القهوة والكافيين.