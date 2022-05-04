حمّى ويرقان وفقدان للوعي.. التهاب الكبد الغامض يودي بحياة 3 أطفال في إندونيسيا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية أمس الثلاثاء، وفاة 3 أطفال بسبب مرض الكبد الغامض، ما رفع إجمالي عدد الأطفال الذين قضوا في العالم جرّاء مضاعفات هذا الالتهاب الحاد الذي يصيب الصغار ولم يتضح سببه بعد، إلى 4.

وأوضحت الوزارة أن الأطفال الثلاثة توفوا في أبريل/نيسان في مستشفيات بجاكرتا بعدما ظهرت لديهم بعض أعراض المرض الغامض.

ويصيب التهاب الكبد هذا بشكل رئيسي الأطفال دون العاشرة، ومن أعراضه اليرقان والإسهال والتقيؤ وآلام البطن، في حين استلزم عدد من الحالات إجراء زراعة للكبد.

وتوفي على الأقل واحد من الأطفال الذين أصيبوا به حتى الآن، بحسب البيانات المتوافرة قبل إعلان إندونيسيا وفاة الأطفال الثلاثة.

وكشفت الناطقة باسم الوزارة الإندونيسية، أن الأطفال الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم عامين وثمانية و11 عامًا، أصيبوا بالحمى واليرقان والتشنجات وفقدان الوعي.

وقالت “نعتقد أنها حالات التهاب كبدي حاد، لكننا نعمل على التأكد من أنها ليست ناجمة عن فيروسات التهاب الكبد ( ايه. بي. سي.دي .آر-بي).

أعلن المركز الأوربي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (ECDC) اكتشاف 166 من حالات التهاب الكبد الغامض في المملكة المتحدة وأوربا.. تعرف أكثر على التفاصيل من خلال موقعنا عبر الرابط التاليhttps://t.co/EZJOjPuERc#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/q2qoMfn6rH — مع الحكيم (@m3alhakim) April 29, 2022

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء أنها تُواصل تَلَقي عشرات البلاغات عن إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد لم يُحدد سببها بعد، مقدّرة عددها بنحو 230 في مختلف أنحاء العالم.

ووصل عدد الحالات التي تم إبلاغ المنظمة بها حتى الأول من مايو/أيار الجاري 228 على الأقل في 20 دولة”، بحسب ما أوضح الناطق باسم المنظمة، والذي قال إن أكثر من 50 حالة أخرى لا تزال قيد التحقيق.

وتتحرى السلطات الصحية بأنحاء العالم أمر زيادة غامضة في حالات الالتهاب الكبدي الشديدة بين أطفال صغار أدت إلى وفاة واحدة على الأقل.

ووصل عدد الحالات التي أُبلغت بها المنظمة حتى الأول من مايو/ أيار الجاري 228 على الأقل في 20 دولة” بحسب ما أوضح الناطق باسم المنظمة خلال مؤتمر صحفي منتظم لوكالات الأمم المتحدة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها.

كشف تقرير لصحيفة (الغارديان) البريطانية عن قائمة من 11 دولة أكدت وجود حالات إصابة بين الأطفال بهذا المرض الغامض، من بينها المملكة المتحدة وأيرلندا، في حين تُحقق كندا في عدد غير معلوم من الحالات لمعرفة ما إذا كانت مرتبطة بتفشي المرض.. تعرف أكثرhttps://t.co/ZlbVRdyYLA#مع_الحكيم pic.twitter.com/88QKxwmp7F — مع الحكيم (@m3alhakim) April 28, 2022

وكشف المتحدث أن البلاغات عن هذه الحالات وردت من 4 من المكاتب الإقليمية الستة لمنظمة الصحة العالمية، وسجلت غالبية هذه الحالات في أوربا وكان أولها في بريطانيا، ولم يُعرف بعد سبب هذه الالتهابات الشديدة في الكبد.

وفي 5 أبريل/ نيسان الماضي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بـ10 حالات من التهاب الكبد الحاد مجهولة السبب لدى أطفال دون العاشرة في وسط أسكتلندا، وفي 8 أبريل بلغ عدد الحالات المسجلة في بريطانيا كلها 74.

ويصيب التهاب الكبد هذا بشكل رئيسي الأطفال دون العاشرة، ومن أعراضه اليرقان والإسهال والتقيؤ وآلام البطن، واستلزم عدد من الحالات إجراء زراعة للكبد، وتوفي على الأقل واحد من الأطفال الذين أصيبوا به.