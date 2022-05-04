مع الحكيم|إندونيسيا

حمّى ويرقان وفقدان للوعي.. التهاب الكبد الغامض يودي بحياة 3 أطفال في إندونيسيا

يصيب التهاب الكبد هذا بشكل رئيسي الأطفال دون العاشرة (غيتي)
4/5/2022

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية أمس الثلاثاء، وفاة 3 أطفال بسبب مرض الكبد الغامض، ما رفع إجمالي عدد الأطفال الذين قضوا في العالم جرّاء مضاعفات هذا الالتهاب الحاد الذي يصيب الصغار ولم يتضح سببه بعد، إلى 4.

وأوضحت الوزارة أن الأطفال الثلاثة توفوا في أبريل/نيسان في مستشفيات بجاكرتا بعدما ظهرت لديهم بعض أعراض المرض الغامض.

ويصيب التهاب الكبد هذا بشكل رئيسي الأطفال دون العاشرة، ومن أعراضه اليرقان والإسهال والتقيؤ وآلام البطن، في حين استلزم عدد من الحالات إجراء زراعة للكبد.

وتوفي على الأقل واحد من الأطفال الذين أصيبوا به حتى الآن، بحسب البيانات المتوافرة قبل إعلان إندونيسيا وفاة الأطفال الثلاثة.

وكشفت الناطقة باسم الوزارة الإندونيسية، أن الأطفال الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم عامين وثمانية و11 عامًا، أصيبوا بالحمى واليرقان والتشنجات وفقدان الوعي.

وقالت “نعتقد أنها حالات التهاب كبدي حاد، لكننا نعمل على التأكد من أنها ليست ناجمة عن فيروسات التهاب الكبد ( ايه. بي. سي.دي .آر-بي).

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء أنها تُواصل تَلَقي عشرات البلاغات عن إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد لم يُحدد سببها بعد، مقدّرة عددها بنحو 230 في مختلف أنحاء العالم.

ووصل عدد الحالات التي تم إبلاغ المنظمة بها حتى الأول من مايو/أيار الجاري 228 على الأقل في 20 دولة”، بحسب ما أوضح الناطق باسم المنظمة، والذي قال إن أكثر من 50 حالة أخرى لا تزال قيد التحقيق.

وتتحرى السلطات الصحية بأنحاء العالم أمر زيادة غامضة في حالات الالتهاب الكبدي الشديدة بين أطفال صغار أدت إلى وفاة واحدة على الأقل.

ووصل عدد الحالات التي أُبلغت بها المنظمة حتى الأول من مايو/ أيار الجاري 228 على الأقل في 20 دولة” بحسب ما أوضح الناطق باسم المنظمة خلال مؤتمر صحفي منتظم لوكالات الأمم المتحدة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها.

وكشف المتحدث أن البلاغات عن هذه الحالات وردت من 4 من المكاتب الإقليمية الستة لمنظمة الصحة العالمية، وسجلت غالبية هذه الحالات في أوربا وكان أولها في بريطانيا، ولم يُعرف بعد سبب هذه الالتهابات الشديدة في الكبد.

وفي 5 أبريل/ نيسان الماضي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بـ10 حالات من التهاب الكبد الحاد مجهولة السبب لدى أطفال دون العاشرة في وسط أسكتلندا، وفي 8 أبريل بلغ عدد الحالات المسجلة في بريطانيا كلها 74.

ويصيب التهاب الكبد هذا بشكل رئيسي الأطفال دون العاشرة، ومن أعراضه اليرقان والإسهال والتقيؤ وآلام البطن، واستلزم عدد من الحالات إجراء زراعة للكبد، وتوفي على الأقل واحد من الأطفال الذين أصيبوا به.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية