يرجح أن تصيبا الناجين منه.. ظهور سلالتيْن جديدتين متحورتين من فيروس أوميكرون

ظهرت اثنتان من السلالات الفرعية المتحورة من فيروس أوميكرون، الأمر الذي يزيد من إمكانية الإصابة الجديدة لناجين من سلالات أوميكرون في وقت سابق.

وأظهرت بيانات من جامعة جونز هوبكنز أن السلالتين (بي ايه 4) و(بي ايه 5) حصلتا على اهتمام متزايد في جنوب أفريقيا مع تضاعف حالات الإصابة الأسبوعية بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال الدكتور بيتر تشن هونغ، خبير الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا “لقد ظهر ذلك فجأة خلال نهاية الأسبوع، كنا نعتاد بالفعل على سلالة (بي ايه /2) ثم (بي ايه /4 و/بي ايه/5) هذا يبدو كأحدث فصل في قصة طويلة لن تنتهي”.

The new #Omicron subvariants raises the possibility of reinfection & appears to be more transmissible. Those who are unvaccinated & have not previously been exposed have a higher chance of not doing well if infected, Dr. Peter Chin-Hong ( @PCH_SF ) says. https://t.co/ClPocFK25m

وهناك إمكانية أن يتسبب النمو السريع للسلالتين “بي ايه 4″ و”بي ايه 5” في جنوب أفريقيا في حدوث زيادة ممكنة في المستقبل في كاليفورنيا والولايات المتحدة.

وتأكد العلماء حتى الآن من أن الأشخاص الذين نجوا من سلالة أوميكرون الأولى خلال الشتاء (بي ايه 1) من غير المرجح أن يصابوا مجددًا بالسلالة الفرعية الأكثر عدوى (بي ايه 2) المنتشرة حاليًا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، قال مسؤولون تنفيذيون في شركة فايزر لصناعة الأدوية، إن المرضى الذين ينتكسون بعد دورة علاج كاملة من عقار مضاد لفيروس كورونا يمكنهم أخذ المزيد.

وقال المسؤولون، إن المرضى الذي يعانون من انتكاسة بعد الحصول على دورة علاج كاملة من دواء (باكسلوفيد) يجب أن يأخذوا المزيد من العلاج، إلا أن الإرشادات الحالية في الولايات المتحدة تقصر استخدام الأدوية على 5 أيام متتالية فقط.

A surge in COVID-19 cases in South Africa fueled by two new subvariants of omicron has raised concerns that they are even more transmissible than the BA.2 strain which has been dominant in the U.S. since early April.

https://t.co/DcBBXRGDdy

— MarketWatch (@MarketWatch) May 3, 2022