بكل أنواعها حتى المُحلّاة.. دراسة: القهوة تقلل خطر الوفاة المبكرة وهذه هي الكمية الأنسب يوميا

يبدو أن الأشخاص الذين يشربون القهوة -سواء بالسكر أو بدونه- يقل لديهم احتمال الوفاة المبكرة، وذلك رغم تنويه الخبراء بأن هذا الاكتشاف قد لا يعود إلى المشروب نفسه، بحسب دراسة أشارت إليها صحيفة الغارديان.

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن القهوة ربما تكون مفيدة صحيًّا، إذ يرتبط شربها بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض تتراوح بين أمراض الكبد المزمنة وبعض أنواع السرطان وحتى الخرف.

والآن وجد باحثون في الصين أن الأشخاص الذين يستهلكون كمية معتدلة من القهوة يوميا، سواء كانت محلاة بالسكر أم لا، لديهم خطر أقل بالوفاة على مدى سبع سنوات مقارنة بمن لا يفعلون ذلك، وتماثلت النتائج في القهوة السريعة التحضير والقهوة المطحونة وتلك المنزوعة الكافيين.

وتستند الدراسة، التي نُشرت في دورية (Annals of Internal Medicine)، إلى بيانات من أكثر من 171 ألف مشارك في البنك البريطاني الحيوي (Biobank) -الذي يحوي معلومات حول التاريخ الوراثي وأنماط الحياة والحالة الصحية لأكثر من 500 ألف شخص منذ بدايته في عام 2006- بما في ذلك تفاصيل المشاركين في الدراسة وعاداتهم في شرب القهوة.

